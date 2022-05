2 Die Konfirmanden vom 15. Mai: (Vorne von links) Lea Frank, Nele Blum, Elenor Terre, Angelie Leschnew; (Hinten von links): Lukas Schaible, Leon Löffler, Philipp Brezing, Silas Teufel und Nikita Esterle. Foto: Fritsch

Am 15. Mai wurden in der Nagolder Stadtkirche vier Mädchen und fünf Jungen konfirmiert, am 22. Mai waren es vier Mädchen und sechs Jungen.















Link kopiert

Nagold - Das schöne Wetter sorgte schon vor den Gottesdiensten für gute Stimmung, die Aussicht auf eine schöne Feier tat ihr Übriges. Fröhlich und selbstbewusst zogen die Konfirmandinnen und Konfirmanden in die Kirche ein und trugen die Lernstücke des Glaubens flüssig vor.

Interessant waren die Beiträge der Jugendlichen zu der Frage "Was ist mir an Gott, Glaube oder Kirche wichtig?" – Die einen sagten, es sei ihnen eine Hilfe, mit Gott reden zu können und ihm zu sagen, was sie auf dem Herzen haben. Andere schätzten die Möglichkeit, mit anderen über Gott und das Leben nachdenken zu können.

Freudenträne bei roter Rose

Das Dankeschön an die Eltern mit einer roten Rose, die die Jugendlichen selbst bezahlt haben, sorgte hier und da auch für eine Freudenträne. Bewegend war die Einsegnung, bei der die Jugendlichen von ihren Paten, Eltern oder Freunden begleitet wurden. Ihre Urkunden zur Konfirmation gab den Jugendlichen das Konfi-Team – mit Stephanie Eitel, Franziska Schock und Jugendreferentin Saskia Rollbühler – , das in diesem Jahr den Unterricht zusammen mit Pfarrer Detlev Börries gestaltet hat. Im Abschluss an die Einsegnung entzündeten die Jugendlichen ihre Konfi-Kerze mit ihrem Konfirmations-Spruch an der Osterkerze der Stadtkirche. Für einen festlichen Rahmen und eine schöne Atmosphäre sorgten Eva-Magdalene Ammer und ihr Liturgie-Team.

Vielleicht nimmt die eine oder der andere die Fragen mit auf den Weg, die Detlev Börries in der Predigt stellte: "Wie willst du dich einrichten in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Und darf Gott dich in deinem Leben begleiten?"