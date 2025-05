Die Evangelische Kirchengemeinde Horb feierte am Sonntag einen festlichen Konfirmationsgottesdienst in der Evangelischen Johanneskirche.

Neun Jugendliche bekannten sich dabei öffentlich zum christlichen Glauben – eine Jugendliche durch das Sakrament der Taufe, das ihr gespendet wurde, die weiteren acht mit der Konfirmation - und damit durch die eigene Bekräftigung dessen, was ihre Eltern und Paten einst bei der Taufe stellvertretend für sie bekannt und zugesagt hatten.

Lesen Sie auch

Neue Möglichkeiten

Damit übernehmen die jungen Menschen nicht nur persönlich Verantwortung für ihren Glauben, sondern erlangen auch neue Möglichkeiten: Sie dürfen zum Beispiel ein Patenamt übernehmen oder auch bei den Kirchenwahlen am 1. Advent dieses Jahres mitwählen.

Im ersten Teil des Festgottesdienstes gaben die Konfirmandinnen und Konfirmanden Auskunft über vier Kernstücke des christlichen Glaubens und bekräftigten mit dem sogenannten Katechismus zum Thema Glaube und Gebet sowie zu den beiden Sakramenten Taufe und Abendmahl für die versammelte Gottesdienstgemeinde, auf welchen Fundamenten der evangelische Glaube steht.

Impuls zu „Prüft aber alles“

In ihrem Predigtimpuls ging Pfarrerin Susanne Veith ausgehend von der Jahreslosung aus dem 1. Thessalonicherbrief: „Prüft aber alles, und das Gute behaltet“ der Frage nach, „wie wir in unserem Leben erkennen können, was gut und richtig ist, und wie wir das festhalten und bewahren können, was uns stärkt, was uns näher zu uns selbst, zu Gott und zueinander bringt“, heißt es im Bericht der Kirchengemeinde. Und benannte dann auch die Prüfkriterien, die die Jahreslosung- und damit der Apostel Paulus selbst gebe: „Seid fröhlich. Betet. Seid dankbar“.

Nach der Segnung der Jugendlichen überreichten Konfi-Camp-Begleiterin Sandra Waldner und Kirchenpflegerin Elvira Kern die Erinnerungsgeschenke und Denksprüche aus der Bibel. Im Grußwort der Kirchengemeinde ermutigte der 1. Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Axel Brandauer, die Jugendlichen, dem Geheimnis des Glaubens, und damit Gott selbst, auf der Spur zu bleiben. Musikalisch wurde der Gottesdienst gestaltet vom Jugendchor Bildechingen unter der Leitung von Peter Straub, der auch die Orgel spielte. Getauft wurde Lara Bäßler. Konfirmiert wurden Timo Eberwein, Nele Hornung, Evelina Lobov, Kevin Martin, Jannik Martini, Milana Panzilius, Thore Raible und Noah Spengler.