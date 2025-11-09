Konferenz in Lörrach: Wie nachhaltige Quartiere entstehen können

Weg von der reinen Flächennutzung, hin zu impulsgebenden Arbeits- und Lebensorten: Das war Thema an der fünften Lörracher Nachhaltigkeitskonferenz
Knapper werdende Flächen, steigende Anforderungen an Energie- und Ressourceneffizienz, Bürokratie sowie der Wunsch nach lebendigen, attraktiven Gewerbestandorten und Quartieren als Arbeits- und Lebenswelten stellen Kommunen, Unternehmen und Fachpersonen aus der Planung und Projektentwicklung immer wieder vor große Herausforderungen. Diese waren unter anderem Thema der 5. Lörracher Nachhaltigkeitskonferenz am Freitag im Werkraum Schöpflin.