Konditorei in Villingen

1 Dass die Konditorei "Saveurs de France" mit süßen Überraschungen und herzhaften Spezialitäten jetzt die Villinger Innenstadt bereichert, freut Thomas Wolf, Maik Schirling, Julien Gonzalez und Achim Scheerer (von links). Foto: Michael Kienzler/IHK

Den Sprung in die Selbstständigkeit haben Manuela und Julien Gonzalez mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar gewagt. Mit dem Café "Saveurs de France" bringen sie den Geschmack Frankreichs mitten in die Villinger Innenstadt.















Link kopiert

VS-Villingen - Frankreich ist seit jeher für seine kulinarischen Spezialitäten bekannt. Nun braucht man nicht mehr direkt ins Nachbarland zu fahren, um zu genießen. In der Niederen Straße, unweit des Latschariplatzes in Villingen, liegt das "Saveurs de France". Vor kurzem wagten Manuela und Julien Gonzalez den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffneten die Konditorei mit Café.

Konditor Julien Gonzalez war bei der französischen Armee in Donaueschingen stationiert. Zurück in Frankreich entschied sich das Paar jedoch nach einiger Zeit, in die Region zurückzukommen. "Wir hatten immer die Idee, ein Café zu eröffnen", sagt Manuela Gonzalez. Als gelernte Hotel- und Bürokauffrau und mit ihrem Ehemann als Konditor an der Seite ist die Kombination perfekt.

Grundlegendes Wissen für den Start in die Selbstständigkeit

"Ich hatte zwar kaufmännisches Wissen, aber ich wollte mehr lernen, wie man ein Unternehmen gründet", sagt die 37-Jährige. Durch frühere Fortbildungen kannte sie die IHK Schwarzwald-Baar bereits und stieß dann auf die Gründergarage der IHK. Da erhalten Firmengründer grundlegendes Wissen für den Start in die Selbstständigkeit. Nach einem Beratungsgespräch mit Maik Schirling, zuständig für die Unternehmensförderung und Existenzgründung bei der IHK, überlegte Manuela Gonzalez nicht lange und startete bei der Gründergarage. "Alles was ich da gelernt habe, von der Buchführung bis zum Marketing, kann ich jetzt sehr gut gebrauchen", schwärmt sie.

Aber die Gründergarage ist für Manuela Gonzalez noch mehr. "Wichtig und toll war für mich auch der Austausch mit anderen Gründern, mal zu hören, wie es anderen geht und wie die es machen. Ich finde das Angebot der IHK klasse, es ist gut dass es sowas hier gibt." Zu sehen, wie das Wissen in die Praxis umgesetzt wird freut natürlich auch Maik Schirling. "Für mich ist es immer wieder spannend, nach erfolgreichem Abschluss zu sehen, wie Teilnehmer das Erlernte umsetzen und mal einen Blick in die Unternehmen zu werfen."

IHK-Delegation zu Besuch

Und so besuchte Schirling zusammen mit Thomas Wolf, IHK-Geschäftsbereichsleiter Unternehmensführung, sowie IHK-Vizepräsident Achim Scheerer das "Saveurs de France". Mit einem Lächeln empfing Konditor Julien Gonzalez die IHK-Delegation. Charmant, mit viel Liebe zum Detail, haben Manuela und Julien Gonzalez ihr Café eingerichtet. "Das haben wir alles selbst entworfen, uns war ein schönes Ambiente wichtig", betont er.

Unsere Empfehlung für Sie Villinger Innenstadt Französische Patisserie öffnet, Subway in den Startlöchern Die Attraktivität der Villinger Innenstadt scheint trotz der Coronakrise nicht zu leiden. In der Fußgängerzone dürfen sich die Passanten und Kunden über mehrere Neueröffnungen freuen.

Man fühlt sich nach Frankreich versetzt, erst recht, wenn man einen Blick in die Speisekarte wirft. Verschiedene Kuchen, süße Stücke wie Paris-Brest, Beerentraum, Choux Karamell oder auch Foret Noire gibt es. Dazu verschiedene Tartelettes, Macarons und herzhafte Quiches, Baguettes und Sandwiches. Da die Konditor-Ausbildung von Julien Gonzalez in Deutschland noch nicht anerkannt ist, liefert sein Bruder, ebenfalls Konditor, die leckeren Produkte aus seiner Konditorei in Frankreich direkt nach Villingen.

Drei Festangestellte und sechs Minijobber

Die Arbeitsaufteilung bei Familie Gonzalez ist geregelt: "Mein Mann kümmert sich vor Ort um das Café, und ich mache die ganze Verwaltung", erklärte Manuela Gonzalez. Die Familie mit den beiden kleinen Kindern fühlen sich wohl in Villingen. Drei Festangestellte und sechs Minijobber arbeiten im "Saveurs de France", darunter auch eine Mitarbeiterin mit Handicap. Und die beiden Chefs suchen weitere Helfer.

Der Start verlief vielversprechend, "die Lage des Cafés ist super, die Leute sind interessiert und loben unsere Produkte", freut sich Julien Gonzalez. Auch IHK-Vizepräsident Scheerer ist beeindruckt: "Das Konzept gefällt mir sehr gut, sie haben hier etwas Tolles auf die Beine gestellt." Und Wolf ergänzt: "Wir freuen uns natürlich, dass wir mit der Gründergarage einen Beitrag dazu leisten konnten. Ihr Café ist eine absolute Bereicherung für Villingen und die Region."

Halloween-Party mit Überraschungen

Das "Saveurs de France" will hin und wieder Veranstaltungen anbieten. Den Auftakt gibt es an diesem Montag, 31. Oktober, mit einer Halloween-Party. "Wir bieten leckere Halloween-Überraschungen an, dazu für unsere kleinen Gäste Kinderschminken und eine Kreativecke", verrät Manuela Gonzalez.

Info: Die Gründergarage

Die Gründergarage, ein Informations- und Qualifizierungsangebot der Industrie- und Handelskammer (iHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg und regionaler Gründungspartner, vermittelt Unternehmensgründern Know-how über unternehmerisches Handeln. Dazu gehören die Themen Buchführung, Steuern, Controlling, Vertrieb, Preisfindung, Marketing und der Aufbau eines Geschäftsmodells. Die Teilnehmer vernetzen sich zudem mit Gleichgesinnten und tauschen sich mit ihrem individuellen Mentor und den Partnern der Gründergarage aus. Für weitere Informationen steht Maik Schirling, Telefon 07721/ 92 23 49 oder E-Mail schirling @vs.ihk.de zur Verfügung.