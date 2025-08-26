Koncept Hotel in Rottweil: Nach Auflagenhagel – das ist der Stand beim Bauprojekt am Alten Spital

Viele Denkmalschutz-Auflagen bremsten das Bauvorhaben im Alten Spital in Rottweil zuletzt aus. Wir fragen Investor Martin Stockburger: Wie weit ist man mit dem Koncept Hotel?

Eigentlich sollte das Koncept Hotel in Rottweil samt Gastronomie Ende 2026 eröffnet werden. Dass sich dieser Zeitpunkt nach hinten verschieben wird, war bereits Anfang des Sommers klar, als jede Menge Auflagen vom Landesdenkmalamt den Projektfortschritt verzögerten. Ist es denn mittlerweile zur Einigung gekommen? Und wie geht es nun weiter?

In der Tat habe sich die Stadtverwaltung in den „Auflagenhagel“ eingeschaltet und dadurch die Situation gelöst, erzählt uns Investor Martin Stockburger auf Nachfrage. Im Juni hatte er auf Instagram kostenintensive zusätzliche Auflagen beklagt, und dass die Arbeiten eigentlich schon vor drei Monaten hätten beginnen müssen. Das Aus des Hotelprojekts konnte schließlich verhindert werden.

Hilferuf zeigte Wirkung

Stockburger lobt in diesem Zusammenhang die vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Sein Hilferuf habe Wirkung gezeigt. Der Oberbürgermeister und die Bürgermeisterin hätten schlussendlich „die festgefahrene Situation“ lösen können.

Abstriche habe er in Hinblick auf das fertigzustellende Ergebnis keine machen müssen, die Kosten hätten sich jedoch durch die Verzögerung um rund vier Monate und die zusätzlichen Auflagen deutlich erhöht. „Aktuell gehen wir von einem mittleren sechsstelligen Betrag aus.“

Keine Förderung der Zusatz-Kosten

Ärgerlich sei, dass trotz dieser zusätzlichen Kosten das Landesamt für Denkmalpflege nach heutigem Stand eine finanzielle Förderung der Zusatz-Kosten ausschließe – für Stockburger nicht nachvollziehbar.

So sei das Alte Spital zwar ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung nach Paragraf 12 des Denkmalschutzgesetzes – das Gebäude sei 1371 erstmals in einem Papstbrief erwähnt worden und viele Jahre ein zentrales Gebäude in der ältesten Stadt Baden-Württembergs gewesen, bis es in den 1980er-Jahren in einen Dornröschenschlaf gefallen sei – da aber im Inneren wenig tatsächlich noch historisch sei – im 20. Jahrhundert hätten mehrere massive Umbaumaßnahmen stattgefunden – winke die Denkmalförderung nun ab.

Rückbau im Inneren läuft

Nun will der Investor aber nach vorne schauen. Und wie weit ist man schon mit den Baumaßnahmen? „Die zurückliegenden drei Monate wurde der ehemalige Zwischenbau abgebrochen, die Gebäudetechnik der bisher verbundenen Gebäude St. Anna und St. Vinzenz getrennt. Es wurde – statisch aufwändig – die entstandene Wandöffnung geschlossen, so dass die zu errichtende Freitreppe in den künftigen Spital-Hof nun durch die Stadt realisiert werden kann“, erfahren wir vom Investor.

Im Inneren seien die Rückbauarbeiten in vollem Gange. Aktuell würden in den künftigen Hoteletagen die Badzellen, Türen, Böden und technische Gebäudeausstattung zurückgebaut, sortiert und, wenn möglich, recycelt.

In den künftigen Hoteletagen werden unter anderem die Badzellen zurückgebaut. Foto: Stockburger

Dazu, wann die Eröffnung erfolgen kann, hält sich Stockburger bedeckt und erklärt, man führe zwar einen Bauzeitenplan, da man aber nur auf das eigene Handeln Einfluss habe, nicht aber auf mögliche Maßnahmen, beispielsweise des Denkmalschutzes, kommuniziere man diesen Zeitplan nicht.

Bald wird das gastronomische Angebot verraten

Nur so viel: „Ich kann aber verraten, dass wir auf unserem Instagramkanal in einigen Monaten das künftige gastronomische Konzept vorstellen werden. Das wird toll und schließt eine Lücke in der gesamten Region“, kündigt er an.

Das Bauprojekt im Alten Spital ist aus seiner Sicht aus vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes. „Es gibt viele tolle Räume. Spektakulär ist der Blick beispielsweise aus den Erkerzimmer auf die obere Hauptstraße. Auch der Blick der Richtung Süden gelegenen Zimmer, die ja auch fast alle Balkone bekommen werden, ist fantastisch: ins Neckartal, auf den Albtrauf, das ist einmalig“, schwärmt der Investor.

Geheimes Zimmer

Kurios seien etwa die sehr speziellen Räume, die übrigens alle erhalten blieben: der ehemalige Frisörsalon aus den 80ern, die Kapelle mit dem Gewölbeteil von 1371 und den wertvollen Fenstern, und der moderne Anbau aus den 60ern.

„Es dürfte kaum ein Hotel in Deutschland geben, in dem eine Kapelle aus dem 14. Jahrhundert ist, die auch noch als Sakralraum genutzt wird“, erklärt Martin Stockburger außerdem. Mystisch sei natürlich auch das geheime Zimmer, in dem der historische Fundus vom Herrenkramer aufbewahrt werde.

Während der jetzt laufenden Bauphase sei er fast jede Woche vor Ort in Rottweil, erzählt er uns außerdem. Regelmäßige Updates von der Bauphase werde es ab September fast wöchentlich auf dem Instagram-Kanal @koncept_hotels geben.