Koncept Hotel in Rottweil: Nach Auflagenhagel – das ist der Stand beim Bauprojekt am Alten Spital

Viele Denkmalschutz-Auflagen bremsten das Bauvorhaben im Alten Spital in Rottweil zuletzt aus. Wir fragen Investor Martin Stockburger: Wie weit ist man mit dem Koncept Hotel?
Eigentlich sollte das Koncept Hotel in Rottweil samt Gastronomie Ende 2026 eröffnet werden. Dass sich dieser Zeitpunkt nach hinten verschieben wird, war bereits Anfang des Sommers klar, als jede Menge Auflagen vom Landesdenkmalamt den Projektfortschritt verzögerten. Ist es denn mittlerweile zur Einigung gekommen? Und wie geht es nun weiter?