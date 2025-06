Koncept Hotel in Rottweil

1 Investor Martin Stockburger ist auf das Landesamt für Denkmalpflege nicht gut zu sprechen. Foto: Nädele Eigentlich sollte im Alten Spital längst gebaut werden. Von Handwerkern ist allerdings nichts zu sehen. Nun sorgt ein Video von Investor Martin Stockburger für Aufsehen.







Link kopiert



Investor Martin Stockburger steht in einem der Zimmer im Alten Spital und spricht mit ernstem Gesicht in die Kamera. „Ich stehe im Alten Spital in Rottweil, wo eigentlich seit drei Monaten schon die Arbeiten hätten beginnen sollen.“