Kompromiss gefunden: Kommunen wollen finanzielle Unterstützung fürs klamme Lahrer Tierheim erhöhen

Lahr und die Umlandgemeinden wollen die finanzielle Unterstützung für den Tierschutzverein erhöhen – schrittweise auf 2,20 Euro pro Einwohner im Jahr 2028.
Zwei Euro je Einwohnerin und Einwohner für das Jahr 2026, 2,10 Euro für 2027 und 2,20 Euro für 2028: Diese Pauschalen wollen die Stadt Lahr und die Gemeinden im Altkreis Lahr dem Tierschutzverein Lahr und Umgebung für die fachgerechte Unterbringung, Pflege und Ernährung von Fundtieren im Tierheim Lahr künftig entrichten. Die Stadt Lahr informiert in einer Mitteilung über den gefundenen Kompromiss. Demnach werden die kommunalen Gremien in den kommenden Wochen über den Abschluss eines entsprechenden Fundtiervertrags entscheiden.