Einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag gelungen, einen mutmaßlichen Einbrecher im Bereich des Friedhofs in Kappel festzunehmen. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.

Der Verdächtige, ein 39 Jahre alter Mann mit russischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Frankreich, war zuvor mit einem Komplizen in einen Kiosk am Grenzübergang Kappel-Grafenhausen eingebrochen und hatte dort gegen 3.20 Uhr einen Alarm ausgelöst, worauf die beiden die Flucht ergriffen. Im Zuge einer Fahndung ist einer Lahrer Streife ein Citroen mit französischer Zulassung aufgefallen, dessen Fahrer beim Erkennen der Polizei stark beschleunigte. Der mutmaßliche Fluchtwagen konnte wenig später verunfallt und ohne Insassen am Rathaus in Kappel festgestellt werden. Zur weiteren Fahndung nach den Tatverdächtigen wurde ein Polizeihubschrauber und die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Freiburg mit eingebunden.

Kurz nach 4 Uhr erblickte dann eine Emmendinger Polizeistreife beim Friedhof zwei Tatverdächtige. Während ein 39-Jähriger in der Folge vorläufig festgenommen werden konnte, ist der zweite Tatverdächtige über entkommen, so die Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen soll der Enddreißiger nach Frankreich zurückgeführt werden. Der bislang unbekannte Mittäter ist weiterhin flüchtig, die Ermittlungen dauern an.