Der britische Ex-Minister Peter Mandelson soll vertrauliche Informationen an den Jeffrey Epstein weitergegeben haben. Nun äußert sich der damalige Premier.
London - Der frühere britische Premierminister Gordon Brown fühlt sich nach den Epstein-Enthüllungen über seinen damaligen Wirtschaftsminister Peter Mandelson "traurig, wütend, betrogen, im Stich gelassen". "Es besteht kein Zweifel daran, dass ein riesiger wirtschaftlicher Schaden hätte entstehen können und vielleicht entstanden ist", sagte Brown der BBC.