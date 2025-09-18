Kompanie in Straßberg: Ein neuer Kapitän kommt jetzt an Bord

Im Beisein zahlreicher Gäste hat die Einsatzkompanie Kampfmittelabwehr aus Stetten am kalten Markt ihren Chefwechsel auf dem Rathausplatz ihrer Patengemeinde in Straßberg vollzogen. Den Übergabeappell mit Verabschiedung des bisherigen Kompaniechefs Major Adrian Kockelmann und Einführung seines Nachfolgers Hauptmann Pascal Haupt nahm der Leiter der Kampfmittelabwehrschule und Standortälteste, Oberst Michael Frick, vor der Kulisse des Straßberger Rathauses vor.

Major Adrian Kockelmann bei der Übergabe seiner Einsatzkompanie Kampfmittelabwehr an seinen Nachfolger Hauptmann Pascal Haupt Foto: Grimm Bürgermeister Markus Zeiser und der Standortälteste betonten, dass die Übergabe der Kompanie im Herzen der Gemeinde die Verbundenheit von Straßberg und der Kompanie symbolisiere. Der Oberst übernahm einen Berufssoldaten und zeichnete einen Soldaten für sein 25. Dienstjubiläum aus.

Oberst Frick ließ in seiner Ansprache die Laufbahn des bisherigen Kompaniechefs Revue passieren, der unter anderem in der Universität der Bundeswehr in München und der Pionierschule zum Offizier ausgebildet worden ist. Neben verschiedenen Verwendungen war er auch 324 Tage in Mali im Einsatz „und konnte so seine Erfahrung gewinnbringend in die Ausbildung der Kompanie einfließen lassen“, die er seit April 2022 geführt hat. Dabei habe er „als Chef voll überzeugt“, so der Oberst. Er habe Kritik an der richtigen Stelle geäußert und sinnvolle Lösungsvorschläge gemacht. „Ich lasse sie ungern gehen“, sagte Frick, da Kockelmann die Einsatzkompanie vorbildlich geprägt habe. Dass er die Einsatzkompanie mit Herzblut geführt habe, sei in jeder Besprechung und bei Projekten spürbar gewesen, „Sie haben die Aufgabe geliebt, sie zu 100 Prozent ausgefüllt und für ihre Soldaten und Soldatinnen gekämpft“.

Der neue Chef der Einsatzkompanie Kampfmittelabwehr, Hauptmann Pascal Haupt Foto: Grimm

Frick lobte auch die vorausschauende Personalführung: „Sie haben es nach Jahren der Flaute geschafft, endlich einen Stamm Berufssoldaten in den drei Diensthundezügen aufzubauen.“ Er dankte dem Scheidenden „ausdrücklich“ und ehrte dessen Verdienste mit einer „Förmlichen Anerkennung“, einer militärischen Würdigung für vorbildliche Pflichterfüllung.

Dass es auch Major Kockelmann nicht leichtfiel, seine Kompanie, die er dreieinhalb Jahre geleitet hat, abzugeben, war ihm in seiner Ansprache mit etlichen Rückblicken anzumerken. „Es sind die Soldatinnen und Soldaten, es sind Sie, die Tag für Tag dafür sorgen, dass Kurs gehalten wird und das Ziel näher kommt.“ Jeder, auch die Vierbeiner, hätten ihren Teil dazu beigetragen, dass die stürmische See gemeistert worden sei. Drei Punkte gab er seinen Leuten mit auf den Weg: „Seid stolz darauf, Angehörige dieser Einheit zu sein. Dient weiter mit der gleichen Professionalität, die Euch die vergangenen Jahre ausgezeichnet hat und vor allem: Haltet zusammen!“

Bürgermeister Markus Zeiser spricht zu seiner Patenkompanie. Foto: Grimm

Mit der Entbindung Kockelmanns von der Kompanieführung und Übergabe des Kommandos an Hauptmann Pascal Haupt stellte Oberst Frick den „Neuen“ kurz vor. Der 33-jährige Offizier ist verheiratet, hat zwei Kinder, wohnt mit seiner Familie im Stettener Ortsteil Glashütte und ist 2011 in die Bundeswehr eingetreten. Auch er sei mit 263 Einsatztagen in Mali einsatzerfahren, so Frick, und bringe das notwendige Handwerkszeug zum Stabsoffizier und Kompaniechef mit.

Bürgermeister Zeiser hieß Haupt willkommen. Zeiser erinnerte an viele schöne Begegnungen, gemeinsame Feste, gegenseitige Besuche, Unterstützung in Projekten und das persönliche Miteinander. Für ihn sei die Patenschaft ein lebendiges Zeichen der Gemeinschaft zwischen Bundeswehr und Zivilgesellschaft.