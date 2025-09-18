Kompanie in Straßberg: Ein neuer Kapitän kommt jetzt an Bord

Das Kommando der Patenkompanie ist jetzt in Straßberg übergeben worden. Major Adrian Kockelmann nahm seinen Abschied. Ihm folgt Hauptmann Pascal Haupt nach.
Im Beisein zahlreicher Gäste hat die Einsatzkompanie Kampfmittelabwehr aus Stetten am kalten Markt ihren Chefwechsel auf dem Rathausplatz ihrer Patengemeinde in Straßberg vollzogen. Den Übergabeappell mit Verabschiedung des bisherigen Kompaniechefs Major Adrian Kockelmann und Einführung seines Nachfolgers Hauptmann Pascal Haupt nahm der Leiter der Kampfmittelabwehrschule und Standortälteste, Oberst Michael Frick, vor der Kulisse des Straßberger Rathauses vor.