Komödie in Oberschwandorf: Darum ging es im Stück der „Brittles-Theatergruppe“

European Energy Award verliehen Für was Nagold die Auszeichnung für Klimaschutz bekommt

Das Stadt Nagold hat das erste Mal den European Energy Award erhalten. Dabei geht es darum, Klimaschutz in der Verwaltung zu verankern – also klimaschonend zu arbeiten. Was Nagold alles gemacht hat, berichtet der Klimaschutzmanager Kevin Mack.