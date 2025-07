Komödie in Kultursommer: Irrungen und Wirrungen in der Schönheitsklinik

Irrungen und Wirrungen in der Schönheitsklinik

Komödie in Kultursommer

1 Klopft hier auch alles regelmäßig? Foto: Koch Die Freiluft-Premiere lockte viele Zuschauer in den Geislinger Schlossgarten.







Link kopiert



Im Rahmen des Geislinger Kultursommers trat am Wochenende das Theaterensemble der Geislinger Kolpingfamilie auf die Bühne. Die Premiere konnte noch bei bestem Wetter im Schlosshof stattfinden. Der Drei-Akter von Georg Ludy spielt in der Schönheitsklinik am Schlosspark, die aktuell wegen Renovierungsarbeiten ohne Patienten und Ärzte eigentlich verwaist ist. Langeweile kommt trotzdem nicht auf, dafür sorgen die angestellten Putzfrauen Gundi, gespielt von Theresia Mauer und Waltraud (Ute Koch/Uschi Schenk), der Maler Klaus Kibele (Karl-Anton Stehle), seinen Malergesellen Häpe (Michael Schwindt).