Komödie in Freudenstadt: Nach einem misslungenen Scherz fliegen die Fetzen

Mit der turbulenten Komödie „Der Vorname“ riss das Ensemble der Landesbühne Rheinland-Pfalz sein Publikum im Kurtheater zu Beifallsstürmen hin.
Die Vorlage zu dem Stück, dem man wegen seines galligen Humors nur bedingt die Bezeichnung Komödie zugestehen kann, lieferten die französischen Theater- und Filmexperten Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière mit ihrem Drama „Le Prénom“ aus dem Jahr 2010 und ihrem gleichnamigen Streifen von 2012. Erfolge hierzulande erzielte die Filmadaption von Sönke Wortmann von 2018, zu dem er große Namen der deutschen Schauspielkunst geladen hatte.