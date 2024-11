Komödie im Theater am Turm in Villingen

1 Das Theater am Turm in Villingen zeigt ab Silvester die Beziehungskomödie „Zwei wie wir“ mit Sarah Grünwedel und Ercan Özmen. Foto: Theater am Turm/Birgit Heinig

Noch nichts vor an Silvester? Im Theater am Turm (TaT) feiert am 31. Dezember die tiefsinnige Komödie „Zwei wie wir“ Premiere.









Sarah Grünwedel und Ercan Özmen treffen sich in dem Zwei-Personenstück des kanadischen Autors Norm Forster, geboren 1949, als geschiedenes Ehepaar nach Jahren in einem Restaurant wieder.

Die Regie führt Cornelia Burkart, die im TaT schon in vielen Rollen zu sehen war und 2023 mit ihrem Regie-Erstling „Achterbahn“ großen Erfolg hatte. Lesen Sie auch Ungleiches Paar Für den Handwerker Rudy und die Managerin Nora ist das Wiedersehen Freude, Erinnerung und Hoffnung zugleich. In Rückblenden unternimmt das ungleiche Paar eine Reise durch die Höhen und Tiefen ihrer zurückliegenden Beziehung, im Blumenladen, wo sie sich kennenlernten, im Baseballstadion beim ersten Date oder in der Eishockeygarderobe, wo beide Ruhe vor dem Hochzeitstrubel suchten. Dabei werden sowohl die gegenseitige Anziehung zweier sehr verschiedener Charaktere als auch die Gründe für das Scheitern ihrer Ehe greifbar. Mit Leichtigkeit ins neue Jahr Obwohl es, wie im richtigen Leben, auch ernste und traurige Momente gibt, entlässt das Theater sein Publikum nicht ohne Leichtigkeit und Humor ins neue Jahr. Da Nora und Rudy bei ihrer Begegnung Bilanz ziehen, wie es viele Menschen zum Jahreswechsel tun, passt das Stück recht gut für den Silvesterabend, findet Cornelia Burkart. Unsere Empfehlung für Sie Theater am Turm in Villingen So viel Spaß machen die "Golden Girls" Wer kennt sie noch, die amerikanische TV-Kultserie „Golden Girls“, die vor über 30 Jahren Woche für Woche vor die Bildschirme lockte? Die Rückkehr der drei, nein vier Damen in den besten Jahren geschieht derzeit im Theater am Turm (TaT) in Villingen. Dafür nahm sie mit Regieassistentin Viktoria Brebric, den Darstellern und dem Techniker Hermann Schreiber die Herausforderung an, mangels Drehbühne auf der recht kleinen Fläche im Stadtmauer-Theater in schneller Folge und ohne Umbaupausen gleich acht Spielorte zu realisieren, ein Bühnenbildwechsel, der auch Sarah Grünwedel und Ercan Özmen fordert. Beide sind auf der TaT- und der Sommertheater-Bühne zu Hause. Sarah Grünwedel war bei „Achterbahn“ und „Currywurst und Pommes“ dabei, Ercan Özmen war zuletzt bei „Warten auf Godot“ und „Familiendinner“ zu sehen. Auf „Zwei wie wir“ stieß Cornelia Burkhardt nach ausgiebiger Suche. Ihre Wahl sei darauf gefallen, weil hier „ leicht und humorvoll, aber nicht platt“ eine Geschichte erzählt wird, die viele Paare so erleben könnten. Als Besonderheit hat sich die Regisseurin ausgedacht, selbst vor Beginn eine kleine Einführung in das Stück zu geben. Termine und Tickets Die Eigenproduktion „Zwei wie wir“ feiert am Dienstag, 31. Dezember, 18 Uhr, im Theater am Turm in Villingen Premiere. Weitere Vorstellungen sind – Beginn dann jeweils um 20 Uhr – geplant am 3., 4., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 22., 24., 25., 30. und 31. Januar. Eintrittskarten gibt es für 16 Euro (ermäßigt elf Euro) online über www.theater-am-turm.de oder an der Abendkasse. Für einen gesicherten Silvesterabend empfiehlt sich eine Onlinebuchung.