«Kommunistischer Kandidat»: Trump droht New York bei Wahlsieg Mamdanis mit Konsequenzen

Die Demokraten-Hochburg New York wählt ihren Bürgermeister - und der US-Präsident greift in den Wahlkampf ein: Sollte der linke Favorit Zohran Mamdani gewinnen, werde das finanzielle Folgen haben.

Washington - Einen Tag vor der Bürgermeisterwahl in New York droht US-Präsident Donald Trump der Stadt mit finanziellen Konsequenzen, falls der favorisierte Demokrat Zohran Mamdani gewinnen sollte. "Wenn der kommunistische Kandidat Zohran Mamdani die Wahl zum Bürgermeister von New York City gewinnt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ich meiner geliebten Heimatstadt mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge an Bundesmitteln zukommen lasse", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Mit dem 34-jährigen Newcomer im Rathaus habe "diese einst so großartige Stadt KEINE Chance auf Erfolg oder auch nur Überleben".

Am Dienstag wählen die New Yorker einen neuen Bürgermeister. In Umfragen liegt Mamdani mit deutlichem Abstand vor dem früheren demokratischen Gouverneur Andrew Cuomo (67). Dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa (71) werden in der liberalen Ostküstenmetropole keine großen Chancen ausgerechnet - weshalb selbst Trump schrieb, jedes Kreuz für Sliwa sei "eine Stimme für Mamdani".

Stattdessen rief der Präsident dazu auf, für Cuomo zu stimmen, obwohl der sich in der Corona-Pandemie als Gegenentwurf zu Trump inszeniert hatte und nun als parteiunabhängiger Kandidat antritt. "Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen und hoffen, dass er einen fantastischen Job macht", schrieb Trump.

Wird Mamdani zum Gegenspieler Trumps?

Mamdani sitzt als Abgeordneter im Parlament des Bundesstaats New York und gehört als Mitglied der "Democratic Socialists of America" zum linken Flügel der Demokraten. Er versprach im Wahlkampf unter anderem eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Finanzieren will er das mit höheren Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. Bei einem Wahlsieg wäre Mamdani der erste muslimische Bürgermeister der Stadt mit mehr als acht Millionen Einwohnern - und einer der prominentesten Gegenspieler Trumps.

Die Wahllokale schließen nach deutscher Zeit am Mittwoch um drei Uhr morgens - danach wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.