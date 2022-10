1 Hannes Herrmann ist der neue Pressereferent der Stadt Schramberg. Foto: Stadt Schramberg

Eine Nachfolge für Sabine Felker-Henn ist gefunden: Der neue Pressereferent der Stadt Schramberg heißt Hannes Herrmann.















Link kopiert

Schramberg - Herrmann ist derzeit noch persönlicher Mitarbeiter im Wahlkreisbüro der Grünen-Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger in Singen. Den 32-Jährigen, der aus Wellendingen stammt, zieht es nun zurück in seine Heimat. Hannes Herrmann hat ein Bachelorstudium Sozialwissenschaften in Augsburg und Bogotá sowie ein Masterstudium Soziologie in Innsbruck erfolgreich absolviert.

Eisenlohr freut sich

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr freut sich über die Wahlentscheidung, die im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats getroffen wurde. "Hannes Herrmann bringt relevante Erfahrung in der politischen Arbeit mit. Ich bin sicher, er ist eine Bereicherung für unser Team und freue mich auf die Zusammenarbeit." Vom neuen Pressereferent heißt es in einer Meldung: "Auch ich freue mich bereits auf die Zusammenarbeit im Team der Oberbürgermeisterin und auf die neuen Aufgaben in der schönen Schwarzwaldstadt Schramberg."

Vorgängerin Sabine Felker-Henn, die ihrerseits zum 1. Dezember 2020 in Schramberg angefangen hatte, wechselte in ihre Heimatstadt Trossingen, wo sie in ähnlicher Funktion tätig sein wird.