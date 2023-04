Nach der Potsdamer Tarifeinigung werden Bürger bis Ende 2024 vor weiteren Streiks in Einrichtungen des Bundes und der Kommunen verschont – sofern für diese der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst gilt. Zudem bringt er gut 2,5 Millionen Beschäftigten von März 2024 an Einkommenszuwächse von bis zu 17 Prozent. Teuer ist der Kompromiss für die Arbeitgeber: Auf Kommunen kämen dauerhafte Kosten von rund 13 Milliarden Euro zu. Unsere Redaktion hat bei Städten im Raum Schwarzwald, Alb und Oberrhein nachgefragt, wie sie die Tarifeinigung bewerten. Ein Überblick:

Landkreis Freudenstadt Die Kommunen im Kreis Freudenstadt sehen die Tariferhöhung für den öffentlichen Dienst nicht als problematisch an. Nach Angaben der Stadt Freudenstadt belaste der Abschluss den Haushaltsplan in diesem Jahr mit voraussichtlich rund 650 000 Euro. Oberbürgermeister Julian Osswald sagt: „Wir hatten mit einer Steigerung in der neuen Tarifrunde gerechnet und im Haushaltsplan 2023 entsprechend vorsichtig kalkuliert. Es bedarf allerdings noch der verwaltungsinternen Absprache, wie sich das kompensieren lässt.“

Auch bei der Stadt Horb hatte man sich bei der Haushaltsplanung schon auf steigende Personalkosten eingestellt. „Wir hoffen, dass der Tarifabschluss die Attraktivität des öffentlichen Dienstes, und damit auch der Stadt Horb als Arbeitgeberin, steigert“, erklärt Pressesprecherin Inge Weber.

Landkreis Rottweil Mit weiteren Mehrkosten für den Stadthaushalt von jährlich einer Million Euro rechnet der Rottweiler Oberbürgermeister Christian Ruf durch den Tarifabschluss für die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst. Wie Ruf in einer ersten Einschätzung erinnert, sei für die Haushaltsplanung lediglich von einem Lohnplus von sieben Prozent ausgegangen worden. Ob in der Folge nun etwa die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung angepasst werden müssen, vermag der OB noch nicht abzusehen.

Landkreis Calw Was diese Tariferhöhung konkret für die Kommune bedeute sei „im Moment noch schwer abzuschätzen, weil es in 2023 nur Inflationsausgleichszahlungen gibt, die steuer- und sozialversicherungsfrei sind“, sagt der Bad Wildbader Hauptamtsleiter Alexander Rabsteyn. „Wir haben für den Haushalt 2023 eine prozentuale Steigerung der Personalkosten in Höhe von 3,5 Prozent angenommen“, so Rabsteyn weiter. Die Stadt plant für dieses Jahr mit Personalkosten von rund 8,5 Millionen Euro.

Auch Höfens Bürgermeister Heiko Stieringer kann „noch keine Mehrkosten benennen“, da die Tarifeinigung noch frisch sei. „Es wird für uns und andere Kommunen eine sehr große Herausforderung. Das bestätigen ja sogar die Parteien der Arbeitnehmer. Überschlägig werden die im Haushalt eingeplanten Kosten wohl nicht ausreichen“, so Stieringer.

Schwarzwald-Baar-Kreis Im Jahr 2023 wird der Haushalt um 3,3 Millionen Euro belastet. Das erklärte der Gemeinderat Villingen-Schwenningen. Die Differenz – davon geht das Haupt- und Personalamt aus – werden über Vakanzen ausgeglichen werden können. Im kommenden Jahr 2024 erhöhe sich die Summe auf 4,7 Millionen Euro, da diese Einnahmen dann steuer- und sozialversicherungspflichtig seien.

Zollernalbkreis Die Stadt Albstadt rechnet durch den Tarifabschluss mit 550 000 Euro Mehrkosten für den Stadthaushalt in diesem Jahr. Für das kommende Jahr befürchte man deutlich höhere Mehrkosten: Zwischen 3,5 und 3,8 Millionen Euro werden die Tariferhöhungen die Stadt im Jahr 2024 vermutlich kosten.

Auch in der Stadt Balingen stellt der Tarifabschluss die Kommune laut Bürgermeister Ermilio Verrengia „vor finanzielle Herausforderungen“: Noch in diesem Jahr gehe die Stadt von Personalmehrkosten in Höhe von eine Million Euro aus, resultierend aus den Zahlungen der Inflationsausgleichsprämie. Im Jahr 2024 rechne man mit einer Gesamtsteigerung der Personalkosten von rund zwei Millionen Euro.

Die Stadt Hechingen hat bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 bereits zu erwartende Lohnerhöhungen berücksichtigt. Nach jetzigem Ermessen müssen wegen der gestiegenen Personalkosten im Jahr 2023 keine investiven Maßnahmen zurückgestellt werden. Die Stadt Hechingen erwartet außerdem auch für die Beamten eine zeit- und inhaltsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses, um deren Arbeit adäquat zu honorieren.

Lahr „Für die Mitarbeiter der Stadt Lahr freue ich mich ganz besonders – sie haben es verdient“, sagt Lahrs OB Markus Ibert zu dem Tarifabschluss. Für die Stadt mit rund 975 Tarifbeschäftigten bedeutet dieser bis Ende 2024 Mehrkosten in Höhe von 4,6 Millionen Euro. Die Kosten, die im laufenden Jahr anfallen, seien im Haushalt eingeplant gewesen, heißt es von der Verwaltung.

Der Ortenaukreis (1750 Tarifbeschäftigte) dagegen hat die Mehrkosten in Höhe von 13,3 Millionen Euro (2023: 3,9 Millionen; 2024: 9,4 Millionen) nicht komplett in seinem Doppelhaushalt eingeplant – rund sechs Millionen Euro fehlen. Das Defizit soll durch „Einnahmeerhöhungen durch Schlüsselzuweisungen und aus Resten des Vorjahres“ ausgeglichen werden. „Aufgrund der hohen Inflation und den Forderungen der Gewerkschaften, können wir mit dem jetzigen Abschluss gut leben“, sagt Ulrike Karl als zuständige Personaldezernentin.

Lörrach Für alle Ausgabenerhöhungen gelte zwar, dass sie „entweder durch Einsparungen oder durch Einnahmeerhöhungen kompensiert werden müssen“, sagte Lörrachs Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic. Dass aber auch die Arbeitnehmer der öffentlichen Hand nun einen Ausgleich für die steigenden Lebenshaltungskosten erhalten, sei eine gute Nachricht. Denn: „Auch wir stehen in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern. Und unsere Mitarbeiter sind eine wertvolle Ressource.“