Kommunen stoßen an ihre Grenzen: Darum schlägt Wolfachs Rathauschef Alarm

Bürokratie, Finanzdruck und politische Versprechen überfordern Verwaltungen. Für Thomas Geppert ist klar: Es braucht einen grundlegenden Neustart in der Kommunalpolitik.
„Die Lage ist ernst. Das spüren die Städte und Gemeinden. Das spüren Sie. Das spüren wir alle“, schreibt Steffen Jäger, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, zum Tag der Deutschen Einheit in einem Brief an alle Bürger. Mit drastischen Worten fordert er ein Umdenken, um Kommunen und Gesellschaft wieder handlungsfähig zu machen.