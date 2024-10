Kommunen: Neubrandenburg nimmt Regenbogenfahne ab - OB-Rückritt

1 Silvio Witt hat sich zu den Gründen für seinen angekündigten Rücktritt als OB von Neubrandenburg geäußert. (Archivbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Nach der Entscheidung der Stadt Neubrandenburg, die Regenbogenfahne am Bahnhof nicht mehr zu hissen, gibt Oberbürgermeister Witt seinen Rücktritt bekannt. Nun äußert er sich zu den Hintergründen.









Neubrandenburg/Berlin - Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) hat sich zu den Hintergründen seines angekündigten Rücktritts im Mai 2025 geäußert. Der Rücktrittsankündigung vorausgegangen war ein mehrheitlicher Beschluss der Stadtvertretung, die Regenbogenfahne am Bahnhof infolge mehrerer Angriffe nicht mehr zu hissen. In der Vergangenheit hatten Unbekannte die Flagge in der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern mehrmals gegen eine Fahne mit einem Hakenkreuz ausgetauscht.