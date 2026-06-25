„Kommunen am Limit“: Was tun die Politiker konkret?

Zum Artikel „Achtung, Achtung! Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals“ vom 22. Juni, schrieb uns unser Leser Thomas Eimann aus Wildberg seine Meinung.

Sehr geehrte Frau Esken, sehr geehrter Herr Mack, sehr geehrter Herr Hirsch, mit der Aktion „Kommunen am Limit“ machen Landrat sowie Oberbürgermeister und Bürgermeister des Kreises Calw auf die prekäre Situation von Städten und Gemeinden aufmerksam und verdeutlichen die konkreten Gefahren, die aus eben dieser Situation entstanden sind und noch entstehen werden. Gleichzeitig fordern sie die Bürger auf, für „die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit unserer Städte und Gemeinden“ zu kämpfen.

Unsere Empfehlung für Sie Alarm im Kreis Calw „Achtung, Achtung! Den Kommunen steht das Wasser bis zum Hals“ Viele Millionen Euro fehlen dem Landkreis Calw und seinen Kommunen. Als Schuldigen haben Landrat und Bürgermeister den Bund und das Land ausgemacht, die die Kommunen hängen ließen. Das will ich zumindest ansatzweise mit diesem Schreiben versuchen, indem ich Sie, die Sie Sitz und Stimme im Deutschen Bundestag bzw. im Landtag von Baden-Württemberg haben und zwei Parteien repräsentieren, die seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland in wechselnder Besetzung die Regierungschefs und zum weitaus größten Teil die Mitglieder der jeweiligen Regierungen stellen, frage: Was tun Sie konkret in Ihrer Funktion als Abgeordnete, um die geschilderte Situation zu verbessern und damit die drohenden Gefahren abzuwehren?

Offener Brief

Sie alle drei sind bzw. waren langjährig Bürgermeister und/oder Mitglied im Gemeinderat und/oder Kreistag im Kreis Calw, die Probleme der Finanzierung der öffentlichen Haushalte sind Ihnen mithin bestens bekannt.

Ich formuliere dieses Schreiben als offenen Brief in Form eines Leserbriefes, in der Hoffnung, dass sich weitere Bürgerinnen und Bürger des Landkreises meiner Fragestellung anschließen.

Mit besten Grüßen und Dank im Voraus für Ihre Antwort

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.