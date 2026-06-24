Kommunen am Limit: Tunau besonders belastet - „Kann kein Geld herzaubern“

Prekärer als in anderen Gemeinden des Landkreises ist die finanzielle Situation in Tunau. Der Bürgermeister sieht die Verantwortung bei Bund und Land.

„Die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde muss als bedenklich bezeichnet werden“, heißt es im Bericht der Gemeinde Tunau aus der jüngsten Sitzung des Gemeindrats. „Das sagt der Landkreis bzw. das heißt es ja immer wieder“, sagt Bürgermeister Dirk Pfeffer der 200-Einwohner-Gemeinde im Gespräch mit unserer Zeitung. Und tatsächlich - das Loch in der Gemeindekasse ist schon lange Thema.

Prekärer als in anderen Kommunen des Landkreises sei die finanzielle Situation von Tunau. Dies hatte Pfeffer bereits im Sommer 2025 im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Und heute sieht es nicht besser aus - eher schlechter.

Keine großen Hoffnungen in Aktionstag

Da kam der Aktionstag „Kommunen am Limit“ doch gerade recht. Oder? „Man muss ja mal was machen, nicht nur jammern“, sagt Pfeffer dazu, und so habe auch er wie vom Landkreis gefordert, das gewünschte Foto mit der Uhr, die „2 vor 12“ zeigt für Social Media ans Landratsamt geschickt. Doch fügt er hinzu, dass er keine großen Hoffnungen in diesen Aktionstag setze. „Ob die Situation der Kommunen bis nach Berlin durchdringt, ist die Frage.“ Und: „Bund und Land haben ihre eigenen Probleme und davon viele."

Eigentlich entwickelte sich der Tunauer Haushalt 2025 eher positiv. Und er wäre noch viel positiver ausgefallen, hätte die Gemeinde den geplanten Verkauf von Ökopunkten für 107.000 Euro umsetzen können. Doch dazu kam es nicht. Und so wurde aus dem gewünschten Überschuss von 5.960 Euro dann doch wieder ein Minus von rund 10.900 Euro.

Jedoch schloss man im Gemeindewald rund 11.700 Euro besser ab als geplant. Bei den Verbandsumlagen fielen für den Verbandswerkhof (- 5.500 Euro), den Kindergarten (- 57.300 Euro) und die Verbandskläranlage samt Verbandssammler (- 11.400 Euro) geringere Beträge an. Auch bei der Feuerwehr konnten etwa 5.700 Euro weniger Ausgaben ausgewiesen werden.

Pro-Kopf-Verschuldung ist hoch

Aber: Die bereinigten liquiden Eigenmittel liegen bei einem Minus von fast 409.000 Euro. Die geforderte Mindestliquidität von rund 11.300 Euro kann somit bei Weitem nicht erzielt werden. Und auch der Mindestzahlungsmittelüberschuss von etwas mehr als 18.000 Euro konnte nicht erwirtschaftet werden.Die Verbindlichkeiten für Investitionskredite liegen bei 652.500 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.565 Euro entspricht. Hinzu kommen anteilige Verbandsschulden in Höhe von annähernd 200.000 Euro (= 1.089 Euro/Einwohner).

Nur in Grundversorgung wird investiert

Während es in anderen Gemeinden des Landkreises noch um Investitionen geht - etwa für Freizeiteinrichtungen - sei in Tunau an Luxus gar nicht erst zu denken. Selbst in der Grundversorgung stellten sich Investitionen als schwierig dar, erläutert Pfeffer. „Doch dort, wo ich was machen muss, mache ich es auch.“ Auch in Tunau müsse es eine Entwicklung geben und die gebe es auch. Etwa bei der Wasserversorgung. Für ihre Fernwirktechnik wurden im vergangenen Jahr 83.000 Euro investiert, wofür 32.000 Euro Zuschussmittel eingingen. Die restlichen Zuschüsse über 49.100 Euro erhielt die Gemeinde im laufenden Jahr 2026.

Konnexitätsprinzip:„Wer bestellt, bezahlt!“

Während manche nur ein Zeichen setzen, hat Pfeffer klare Forderungen an die Politik von oben und zeigt sich durchaus verärgert im Gespräch mit unserer Redaktion. „Sie sollen mit guter Politik glänzen.“ Und wie soll das aussehen? „Sie sollen die Gesetze so machen, dass die Aufgaben der Kommunen erfüllt werden können.“ Heißt konkret: Das Konnexitätsprinzips nach dem Motto: „Wer bestellt, bezahlt!“ sollte eingehalten werden. „Wenn sie Gesetze machen, müssen sie auch schauen, dass ihre Umsetzung finanziert werden“, sagt Pfeffer.

Viele Vorgaben von oben blieben am Ende am Kreis und somit wiederum an den Kommunen hängen. Denn: Einen Großteil der Ausgaben der Kommunen wie Tunau machen etwa die Umlagen aus - für Kreis und Gemeindeverwaltungsverband. Wenn im Kreis oder in der Stadt Schönau Projekte umgesetzt werden müssten, hinge die Kommune Tunau automatisch mit der Umlage mit drin.

Keine Möglichkeiten für Gemeinde

Die Kommune selbst hätte indes keine Möglichkeit mehr, ihre finanzielle Situation noch zu verbessern. Hierzu fehle es etwa auch an Gewerbeeinnahmen. „Was soll ich machen? Ich kann ja kein Geld herzaubern“, so Pfeffer.

Eingemeindung vorerst kein Thema mehr

Auch die von der Kommunalaufsicht schon vor einem Jahr vorgeschlagene Eingemeindung nach Schönau sei für Pfeffer nicht die Lösung. Die Schulden würden nur weitergegeben. „Für mich stand das noch nie im Raum.“ Und in jüngster Zeit kam dieser Vorschlag auch nicht mehr auf.