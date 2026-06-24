Kommunen am Limit: Tunau besonders belastet - „Kann kein Geld herzaubern“

Prekärer als in anderen Gemeinden des Landkreises ist die finanzielle Situation in Tunau. Der Bürgermeister sieht die Verantwortung bei Bund und Land.
„Die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde muss als bedenklich bezeichnet werden“, heißt es im Bericht der Gemeinde Tunau aus der jüngsten Sitzung des Gemeindrats. „Das sagt der Landkreis bzw. das heißt es ja immer wieder“, sagt Bürgermeister Dirk Pfeffer der 200-Einwohner-Gemeinde im Gespräch mit unserer Zeitung. Und tatsächlich - das Loch in der Gemeindekasse ist schon lange Thema.