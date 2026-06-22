Kommunen am Limit: Landrat und Bürgermeister im Kreis Rottweil warnen vor Finanzkollaps

Unzählige Aufgaben, aber keine Gegenfinanzierung: Zum Aktionstag „Kommunen am Limit“ schlagen der Landkreis Rottweil und die Kommunen Alarm. Die Forderung ist eindeutig.
Immer mehr Pflichtaufgaben, steigende Standards und gleichzeitig zu wenig Geld von Land und Bund, um all das zu finanzieren: Das kann nur böse enden. Deshalb muss insbesondere die Bundesregierung dringend gegensteuern, fordern Landrat Christoph Keckeisen, Rottweils Oberbürgermeister Christian Ruf sowie der Vorsitzende des Gemeindetag-Kreisverbands und Dornhaner Bürgermeister Markus Huber anlässlich des bundesweiten Aktionstags „Kommunen am Limit“. Beispiele aus dem Alltag der Kommunen machen das Dilemma deutlich.