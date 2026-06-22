Kommunen am Limit: Landrat und Bürgermeister im Kreis Rottweil warnen vor Finanzkollaps

Unzählige Aufgaben, aber keine Gegenfinanzierung: Zum Aktionstag „Kommunen am Limit“ schlagen der Landkreis Rottweil und die Kommunen Alarm. Die Forderung ist eindeutig.

Immer mehr Pflichtaufgaben, steigende Standards und gleichzeitig zu wenig Geld von Land und Bund, um all das zu finanzieren: Das kann nur böse enden. Deshalb muss insbesondere die Bundesregierung dringend gegensteuern, fordern Landrat Christoph Keckeisen, Rottweils Oberbürgermeister Christian Ruf sowie der Vorsitzende des Gemeindetag-Kreisverbands und Dornhaner Bürgermeister Markus Huber anlässlich des bundesweiten Aktionstags „Kommunen am Limit“. Beispiele aus dem Alltag der Kommunen machen das Dilemma deutlich.

Als Beispiel nennt Ruf das Versprechen der Landesregierung, im ländlichen Raum einen Halbstundentakt im öffentlichen Nahverkehr von 5 bis 24 Uhr anzubieten. Das sei nicht finanzierbar und daher unrealistisch, sagte er beim Pressegespräch am Montag. Ähnlich verhalte es sich mit dem angedachten kostenfreien letzten Kindergartenjahr, dessen Finanzierung ungeklärt sei. Auch beim Nichtraucherschutzgesetz sieht Ruf die Kommunen vor Probleme gestellt: „Wer soll beispielsweise die Einhaltung auf Spielplätzen kontrollieren?“

„An der Realität vorbei“

All das sei „gut gemeint, aber an der Realität vorbei“. Mit solchen Versprechen lege man sogar „die Axt an den demokratischen Baum“. Denn wenn Ankündigungen vor Ort nicht umgesetzt werden könnten, bleibe der Unmut bei den Kommunen hängen. Die Folge sei Enttäuschung auf Seiten der Bürger und die Zuwendung zu jenen, die vermeintlich einfache Lösungen versprechen. Auch Landrat Christoph Keckeisen spricht von einem „Abwärtssog“ durch kontraproduktive Aussagen von Land und Bund, die die Kommunen an der „Basis“ ausbaden müssten.

Die Kritik der Kommunalvertreter richtet sich nicht gegen einzelne Maßnahmen, sondern gegen ein System, das immer neue Anforderungen schafft, ohne die Finanzierung verlässlich sicherzustellen. Die stetig wachsende Zahl an Aufgaben und Standards, die von Bund und Land vorgegeben würden, bringe Städte und Gemeinden zunehmend an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit. Obwohl die Kommunen mittlerweile rund 25 Prozent der staatlichen Aufgaben übernähmen, erhielten sie lediglich 14 Prozent der staatlichen Einnahmen, verdeutlicht Christian Ruf die Finanzierungslücke. „Es ist fünf vor zwölf“, warnt Christoph Keckeisen. Umso wichtiger sei es, dass Landkreis und Kommunen, die letztlich im selben Boot säßen, gemeinsam Position beziehen.

Der Aktionstag

Zum bundesweiten Aktionstag aufgerufen haben die drei kommunalen Spitzenverbände – Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag und Deutscher Städte- und Gemeindebund. Auslöser ist ein Finanzierungsdefizit von mehr als 30 Milliarden Euro bei den Kommunen allein im vergangenen Jahr.

Wie tief die Kommunen in der Zwickmühle zwischen gesetzlichen Vorgaben und ihrer Verantwortung gegenüber den Bürgern stecken, bringt Markus Huber auf den Punkt. „Wir fühlen uns wie in einer Tretmühle, aus der wir nicht rauskommen“, sagt er. Viele Kommunen seien angesichts der überbordenden Bürokratie und finanziellen Belastung bereits am Limit, manche sogar schon darüber hinaus. Die Folge: Freiwillige Leistungen würden gekürzt und Dienstleistungen eingestellt.

Auflagen erfordern mehr Personal – und das kostet

Der größte Kostentreiber seien die gesetzlichen Vorgaben des Bundes, erklärt Huber. Mehr Aufgaben und Auflagen erforderten mehr Personal, das wiederum höhere Kosten verursache. In Dornhan beispielsweise hätten sich die Personalkosten innerhalb von 15 Jahren verdoppelt – vor allem, weil immer neue Aufgaben zusätzliche Stellen notwendig gemacht hätten.

Es sei die Summe vieler einzelner Vorgaben, das viele „Kleinvieh“, das die Kommunen erdrücke. Deshalb müssten Städte und Gemeinden wieder mehr Spielraum erhalten, so der Appell beim Pressegespräch. „Die Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, die Standards zu senken“, sagt Keckeisen. Stattdessen würden Vorgaben noch „vergoldet“, meint Ruf. Als Beispiel nennt er die Anforderungen an Kita-Außenflächen: So würden vier Quadratmeter pro Kind zur Bedingung gemacht, statt die Kommunen vor Ort dies selbst regeln zu lassen, meint Christian Ruf.

Umdenken muss stattfinden

„Die Prioritäten müssen anders gesetzt werden“, fordert Markus Huber. Bund und Länder sollten sich zunächst auf die Sanierung von Straßen und Brücken konzentrieren, statt immer neue Beauftragte, oder Programme auf den Weg zu bringen. Häufig würden diese zunächst angeschoben, die langfristigen Kosten jedoch bei den Kommunen hängen bleiben.

Während die gute Konjunktur der vergangenen Jahre manche strukturellen Probleme noch kaschiert habe, werde die Luft nun immer dünner. „Wir wollen nicht bange machen, wir wollen Schließungen und Ähnliches verhindern“, macht Markus Huber klar, dass sich dringend etwas ändern muss. „Ein Umdenken muss stattfinden. Der Staat verspricht zu viel und kann es nicht halten.“

Wenn es den Kommunen schlecht gehe und diese überfordert seien, dann treffe das jeden – von den Schulen über den ÖPNV bis in den Freizeitbereich, machen die Kommunalvertreter klar. „Die Regierung muss handeln. Das ist die letzte Chance, die sie und wir haben“, betont Christian Ruf.