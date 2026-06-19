Kommunen am Limit: Auch Blumberg schlägt Alarm

Steigende Pflichtaufgaben, fehlende Unterstützung von Bund und Land. Die Stadt sieht sich am Anschlag und beteiligt sich am 22. Juni an einer bundesweiten Aktion.
Unter dem Motto „Kommunen am Limit“ setzen Städte, Landkreise und Gemeinden am kommenden Montag, 22. Juni, bundesweit ein gemeinsames Zeichen. Mit unterschiedlichen Maßnahmen wird auf finanzielle Notstände aufmerksam gemacht, die zu einem großen Teil auf Entscheidungen der Bundes- oder Landesregierung zurückzuführen seien und direkt zulasten der örtlichen Verwaltungen gehen. Für die Gemeinden sei klar sichtbar, dass die vorgegebenen Aufgaben immer weiter wachsen, die nötige Finanzierung dafür aber ausbleibe. Auch die Stadtverwaltung Blumberg mit Bürgermeister Markus Keller an der Spitze sieht aufgrund dieser Entwicklung den finanziellen Spielraum in zahlreichen Bereichen weit über die Grenzen hinaus belastet.