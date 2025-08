Ideenlos, aber kämpferisch? Die finanzielle Lage der Gemeinde Starzach ist dramatisch – das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder mal in aller Deutlichkeit spürbar.

Kämmerer Philipp Holzwarth und vor allem Bürgermeister Thomas Noé zeichneten ein Bild, das kaum Spielraum für Hoffnung lässt: hohe Schulden, beschränkter Handlungsspielraum – und eine immer kritischere Kommunalaufsicht.

Erster Finanz-Punkt im Gemeinderat: der Jahresabschluss 2023. Die liquiden Mittel sind von 1,1 Millionen Euro Anfang 2022 auf nur noch 112.000 Euro Ende 2023 geschrumpft. Der Schuldenstand lag zu diesem Zeitpunkt bei 6,8 Millionen Euro – allerdings ohne Eigenbetriebe, über die andere Kommunen teils ihre Verbindlichkeiten auslagern, wie die Verwaltung betont.

Noé gibt Einblicke in seine Gedanken

Bürgermeister Noé warnte eindringlich vor den Folgen, wenn die finanzielle Entwicklung so weitergehe. Ohne neue Kredite für Investitionen drohe Stillstand. Es bringt nichts, wenn man immer wieder Mails schreibe, was die Gemeinde alles falsch mache, sagte Noé deutlich. Kritik aus Gemeinderat und Bürgerschaft sei verständlich, aber nicht immer hilfreich, solange keine tragfähigen Alternativen vorgelegt würden.

Ein Beitrittsbeschluss zur Haushaltsgenehmigung 2025 wurde beschlossen – im Kern ein Signal an die Kommunalaufsicht, dass Starzach bereit ist, weitere Auflagen zu akzeptieren. „Wir dürfen nicht alle Kredite aufnehmen und Verpflichtungsermächtigungen sind auch eingegrenzt“, so Holzwarth. Am 30. September soll im Gemeinderat über Einsparungen gesprochen werden. Es geht um die Vereinszuschüsse und andere freiwillige Leistungen.

So groß ist das Loch im Starzacher Haushalt

Doch Noé stellt klar: „Es geht längst nicht mehr nur um freiwillige Leistungen, sondern um das Fundament unseres Gemeinwesens.“ Gebühren müssten erhöht werden. Gleichzeitig warnte er vor wachsenden Belastungen durch Kreisumlage, Zensus-Korrekturen (weniger Einwohner, was aber nicht nachvollziehbar sei) und Vorgaben aus Bund und Land. Mittlerweile gehe es um einen Haushaltsfehlbetrag von 21 Millionen Euro.

Gemeinderat Manuel Faiß widersprach dem Bürgermeister in zentralen Punkten: „Starzach hat über Jahrzehnte weit über seine Verhältnisse gelebt.“ Dass jetzt das Geld fehle, sei absehbar gewesen. Er sprach von einer Art Abschiedstour der Gemeinde, kritisierte die „zu einfache Darstellung“ der Haushaltslage. Noé widersprach und kritisierte vor allem, dass Kommunen im ländlichen Raum gegenüber Ballungsräumen benachteiligt würden. „Ich sehe es nicht ein, dass die Ballungsstädte alles haben und wir es zahlen.“

Dramatisch fügte Noé an: „Mir fehlen die Ideen, wie man ein tragfähiges Konsolidierungskonzept für die nächsten fünf, sechs Jahre vorlegen kann. Das habe ich schon mal gesagt, dann hat man mir vorgeworfen. ich bin ideenlos. Ich bin es nicht. Ich glaube sogar, dass ich relativ viel verstehe und mehr voraussehen kann als der ein oder andere.“

Investitionskredit nur teilweise genehmigt

Ein weiterer Punkt: Der Investitionskredit über 4,05 Millionen Euro, den die Gemeinde beantragt hatte, um beispielsweise die Rechnungen für die Kita Bierlingen zahlen zu können, wurde von der Kommunalaufsicht nur teilweise genehmigt – maximal 2,8 Millionen Euro. Der Rest müsse möglicherweise über Kassenkredite überbrückt werden. Immerhin: Der genehmigte Teil kann zu einem Zinssatz von 3,22 Prozent und mit zehnjähriger Zinsbindung aufgenommen werden. Trotz aller Rückschläge gab sich Noé kämpferisch: „Ich bin nicht bereit, die Gemeinde aufzugeben.“

So schwierig ist die Lage

Einsparungen eingefordert

Die Gemeinde Starzach muss ihre Finanzlage dringend stabilisieren. Bis spätestens 30. September verlangt die Aufsichtsbehörde einen Konsolidierungsbericht mit mindestens 450.000 Euro an Einsparungen – sowie ein dreijähriges Haushaltssicherungskonzept.

Kredite

Ohne zusätzliche Einnahmen oder deutliche Einsparungen wird es keine weitere Kreditfreigabe für Vorhaben wie Schulbauten oder Feuerwehrhäuser geben. Auch die Erhöhung von Gebühren und Beiträgen wird ausdrücklich als Voraussetzung für künftige Haushaltsspielräume genannt.

Warnsignal

Ein besonderes Warnsignal stellt die wiederholte Inanspruchnahme von Kassenkrediten dar – eine Art kommunaler Dispokredit zur Überbrückung kurzfristiger Zahlungsengpässe. Diese Kreditform ist zwar rechtlich zulässig, jedoch nicht als Dauerlösung gedacht.