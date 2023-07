Alle fünf Jahre sind die Bürger in Baden-Württemberg aufgerufen, die Gemeinde- sowie Ortschafts- und Kreisräte zu wählen. Im kommenden Jahr ist es wieder soweit. Die endgültige Festlegung des Wahltags ist noch offen. Es ist laut Kreisverwaltung zu erwarten, dass die Kommunalwahl gemeinsam mit der Europawahl am 9. Juni stattfinden wird.

Der Verwaltungsausschuss des Kreistags hat sich am Dienstag mit der Wahl beschäftigt. Unter anderem war der Zuschnitt der Wahlkreise und Veränderungen bei der Zahl der Sitze im Kreistag Thema.

Der Landkreis wird für die Wahl zum Kreistag in Wahlkreise eingeteilt. „Die geplante Wahlkreiseinteilung hält an den bisherigen Zuschnitten fest“, erklärte CDU-Kreisrat und Acherns OB Klaus Muttach. Er hatte den Vorsitz der Ausschusssitzung übernommen, da Landrat Frank Scherer verhindert war. Voraussichtlich wird die Wahlkreiseinteilung von 2019 beibehalten. Dafür hatte sich bereits der Ältestenrat des Kreistags ausgesprochen.

51 Kommunen werden auf 13 Wahlkreise aufgeteilt

Die 51 Städte und Gemeinden der Ortenau werden demnach auf 13 Wahlkreise aufgeteilt. Die großen Kreisstädte Lahr, Offenburg, Kehl und Achern bilden jeweils einen eigenen Wahlkreis. Die restlichen Städte und Gemeinden werden zu Einheiten zwischen 20 000 und 45 000 Einwohnern zusammengefasst. Ettenheim-Seelbach ist mit rund 43 000 Einwohnern der größte zusammengeschlossene Wahlkreis. Er umfasst etwa die Hälfte der südlichen Ortenau.

Die Zahl der Kreistagsmitglieder soll 2024 zudem auf mindestens 78 ansteigen – zwei sogenannte Regelsitze mehr als bisher. Als Grund gibt die Kreisverwaltung das Bevölkerungswachstum im Kreis an: Am Stichtag im September 2022 lebten rund 442 000 Menschen in der Ortenau. Bei der zurückliegenden Kommunalwahl 2019 ging man noch von rund 425 000 Ortenauern aus. Die Regelungen in der Landkreisordnung machten eine Aufstockung der Sitzzahlen notwendig, so die Vorlage der Verwaltung. Die „Regelsitzzahl“ könnte aufgrund von Ausgleichssitzen bis auf maximal 93 anschwellen.

Aufgrund der veränderten Bevölkerungszahl verschiebt sich auch die Verteilung der Sitze. „Die drei größten Kreisstädte legen einen Sitz zu“, fasste Muttach zusammen. Lahr wird anstatt wie zuletzt acht dann neun Vertreter in den Kreistag entsenden können. Auf Offenburg würden elf und auf Kehl sieben Sitze entfallen. Auch der Wahlkreis Ettenheim-Seelbach wird einen Vertreter mehr in den Kreistag schicken dürfen – acht anstatt bisher sieben. Der Wahlkreis Oberkirch-Renchtal verliert dagegen einen Sitz.

Der Verwaltungsausschuss empfahl dem Kreistag die geplanten Änderungen einstimmig zum Beschluss.