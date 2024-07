1 An die Spitzen der Ortschaftsräte in Wildberg kommen zwei bekannte und zwei neue Gesichter. (Symbolbild) Foto: Thomas Fritsch

Zumindest in zwei Stadtteilen Wildbergs werden neue Ortsvorsteher gewählt. Diese müssen in der konstituierenden Sitzung vom Gemeinderat noch bestätigt werden.









Link kopiert



In der Kommunalpolitik im ganzen Land steht Umschwung an: Die Wahlen im Juni haben vielerorts einiges verändert. Auch in Wildberg steht so manche Veränderung an.