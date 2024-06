1 Landesweit waren die Wahlberechtigten am Sonntag zur Kommunalwahl aufgerufen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

2019 feierten die Grünen bei der Kommunalwahl im Land große Erfolge in den Städten. Laut einer ersten Prognose des SWR konnten sie diese Position nicht halten.









Link kopiert



Die Grünen haben ersten Umfragen zufolge ihre starke Position bei der Gemeinderatswahl in den größten Städten Baden-Württembergs nicht halten können. Nach einer Befragung von Infratest dimap im Auftrag des SWR liegen die Grünen in der Landeshauptstadt Stuttgart und in Mannheim knapp hinter der CDU. In Karlsruhe verloren die Grünen ebenfalls deutlich, könnten sich aber noch als stärkste Kraft im Gemeinderat halten.