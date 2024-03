Die SPD Schramberg ist bereit für die Kommunalwahl: In einer Nominierungsversammlung im Gasthaus „Zum Stammhaus 1888“ wurden laut Mitteilung nun die Listen für Gemeinderat und Kreistag aufgestellt.

Unterschiedliche Berufe

Vorsitzender Mirko Witkowski zeigte sich sichtlich zufrieden. Es sei gelungen, Kandidatinnen und Kandidaten aus dem ganzen Stadtgebiet und mit unterschiedlichen Berufen sowie Lebenserfahrungen zu gewinnen. Insgesamt tritt die SPD mit einer verjüngten Liste an. Die jüngsten Kandidaten sind Anfang 20 und dann geht es über alle Altersstufen bis ins Rentenalter hinauf. „Auf unserer Liste kandidieren Leute, die man in Schramberg schon lange kennt und einige, die durch eine Erstkandidatur frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen werden“, so Witkowski.

Spitzenkandidatin auf der Gemeinderatsliste ist Fraktionsvorsitzende Tanja Witkowski (48, Rektorin Grundschule Tennenbronn). Es folgen: Mirko Witkowski (55, Redakteur), Dorothee Golm (56, Industriekauffrau), Guido Neudeck (45, Lehrer), Lisa Klank (37, Angestellte), Ali Zarabi (21, Student), Carmela Architravo (Facility Managerin), Philipp Mauch (36, Softwareentwickler), Sonja Mink (37, Gesundheits- und Krankenpflegerin), Dirk Nyitrai (36, Angestellter), Nildo Martocchia (71, Rentner), Jörg Baranzek (64, Logistiker, Meister) Lars Blecher (24, Schreiner), Ibrahim Er (61, Rentner), Sebastian Haischt (27, Private-Banking-Berater), Samuel Heinzmann (22, Student Wirtschaftsinformatik), Benedikt Sczuka (36, Integrationsmanager), Michael Porzelt (77, Studiendirektor a.D.) und Hansmichael Marx (74, Diplom-Betriebswirt i.R.).

Für Waldmössingen treten Roland Weißer (61, Diplom-Ingenieur Maschinenbau), Peter Schönfelder (65, Journalist) und Albert Risch (73, Pensionär) an. In Tennenbronn wurde Monika Kaltenbacher (61, Diplom-Finanzwirtin) nominiert. Als Ersatzkandidaten wurden Giuseppe Agosta (77, Rentner), Elisabeth Agosta (77, Rentnerin) und Ulla Kuret-Matosuglu (Rentnerin) nominiert.

Für den Kreistag kandidieren (vorne, von links) Renate Much, Mirko Witkowski, Tanja Witkowski und Petra Röcker, (zweite Reihe) Ali Zarabi Ibrahim Er, Diane Klank, Josef Günter sowie (dritte Reihe) Guido Neudeck, Philipp Mauch und Dirk Nyitrai. /DIRK NYITRAI

Die Kreistagsliste im Wahlbezirk Schramberg wird von Josef Günter (64, Agrar-Ingenieur/Landwirt) für die Schramberger SPD angeführt. Ihm folgen: Tanja Witkowski, Mirko Witkowski, Renate Much (65, Diplom-Sozialpädagogin i.R.) Ali Zarabi, Petra Röcker (62, Lehrerin) Philipp Mauch, Dirk Nyitrai, und Ibrahim Er. Als Ersatzkandidaten wurden Diane Klank (Fachwirtin für Gesundheit und Soziales IHK), Guido Neudeck und Sebastian Haischt nominiert.