1 Benita Hansmann (links) und Susanne Herr geben die Ergebnisse der Kreistagswahlen in den Computer ein. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Trotz weiterer Partei und neuen Gemeinderäte sowie Stimmgewinnen und -verlusten bleiben die Machtverhältnisse im Gemeinderat ungefähr gleich.









Zwölf Sitze gibt es im Schonacher Gemeinderat. Wer in Zukunft auf diesen sitzen darf, zählten die fleißigen Wahlhelfer am Montag aus. Für die Stimmabgabe standen für die Bürger ein Wahllokal und ein Wahlraum weniger zur Verfügung als 2019. 3205 Personen waren am Sonntag in Schonach wahlberechtigt, 67,5 Prozent, also 2162 Personen nahmen ihre Bürgerpflicht wahr.