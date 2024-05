1 Eine Wählerin hält in einem Wahlbüro Wahlunterlagen in den Händen. In Rottenburg stehen 243 Kandidaten auf zehn Listen. Foto: Marijan Murat/dpa

Bei der Gemeinderatswahl in Rottenburg am 9. Juni können die Wähler sich zwischen 243 Kandidaten auf zehn Listen entscheiden. Ein neuer Rekord für eine Wahl in Rottenburg.









Link kopiert



Am 9. Juni sind Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, und auch in Rottenburg können in den Wahllokalen der Kernstadt sowie in den 17 Teilorten die Wähler zur Wahlurne gehen. Die Wähler haben dann die Wahl und können aus zehn Listen ihre jeweiligen Wunschkandidaten auswählen. Die Zukunft von Rottenburg zu gestalten haben sich alle zehn Listen auf die Fahne geschrieben. Eine „Fünf-Prozent-Hürde“ gibt es bei der Kommunalwahl nicht – Bewerbungsschluss für die Listen war bereits am Gründonnerstag.