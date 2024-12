Kommunalwahl in Bad Liebenzell: Raphael Koch gibt den Kampf um einen Sitz im Gemeinderat auf

1 Raphael Koch zog seinen Antrag beim Verwaltungsgericht Karlsruhe zurück. Er wird damit nicht Stadtrat von Bad Liebenzell werden. Foto: Pamela Hofmann

Darf Raphael Koch in den Gemeinderat von Bad Liebenzell einziehen oder nicht? Über diese Frage herrschte lange Unklarheit. Jetzt hat Koch aufgegeben. Was hat ihn dazu bewogen?









Bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni trat Raphael Koch für die Liste Zukunft Bad Liebenzell (ZBL) an und wurde gewählt. Doch Koch ist auch Betriebsleiter des Kurhauses in Bad Liebenzell. Dieses wiederum gehört zur Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL). Die FTBL ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Laut Gemeindeordnung dürfen leitende Arbeitnehmer bei der Gemeinde oder gemeindeeigenen Unternehmen nicht Gemeinderat werden. Ob Koch als Betriebsleiter des Kurhauses in diese Kategorie fällt, ist umstritten.