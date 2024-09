Kommunalwahl in Bad Liebenzell

1 Eine weitere Dienstaufsichtsbeschwerde von Stadtrat Dietmar Fischer gegen Bürgermeister Roberto Chiari ist Thema im Bad Liebenzeller Rathaus. Foto: Thomas Fritsch

Darf Raphael Koch in den Gemeinderat von Bad Liebenzell? Diese Frage ist seit einigen Monaten ein kontrovers diskutiertes Thema in der Kurstadt. Jetzt gibt es in diesem Zusammenhang eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Roberto Chiari.









Link kopiert



Zweimal stimmte der alte Gemeinderat von Bad Liebenzell darüber ab, ob Raphael Koch von der Liste Zukunft Bad Liebenzell (ZBL) in den neuen Gemeinderat darf oder nicht. Koch wurde bei der Wahl am 9. Juni mit 1654 Stimmen in das Gremium gewählt.