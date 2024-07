Kommunalwahl in Bad Liebenzell: Für eindeutige Verhältnisse

Kommunalwahl in Bad Liebenzell

1 Raphael Koch darf nicht in den Gemeinderat von Bad Liebenzell einziehen. Er behält sich aber rechtliche Schritte vor. Foto: Pamela Hofmann

Es muss von vorneherein klar sein, wer als Gemeinderat kandidieren darf, meint unser Autor Wolfgang Krokauer.









Um die Kandidatur von Raphael Koch für den Gemeinderat von Bad Liebenzell hat es ein ständiges Hin und Her gegeben. Darf er als Betriebsleiter des Kurhauses in den Gemeinderat oder nicht? Je nach Fraktion wurde dies unterschiedlich gesehen. Zunächst wurde bei Stimmengleichheit entschieden, dass Koch sein Mandat annehmen darf. Bürgermeister Roberto Chiari legte sein Veto ein. Der Gemeinderat kam erneut zusammen und lehnte es ab, das Koch in den Gemeinderat kommt.