Liebenzeller Ex-Schultes hat ein neues Ziel: Fischer bewirbt sich um den Posten des Bürgermeisters in Eppelheim

Acht Jahre lang war Dietmar Fischer Bürgermeister in Bad Liebenzell. Nach einer Amtsperiode wurde er abgewählt. Bei der Schulteswahl 2022 in Bad Wildbad zog er gegen Marco Gauger den Kürzeren. Jetzt tritt er in Eppelheim an. Was treibt diesen Mann an?