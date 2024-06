1 Eine große Chance steckt für die Albstädter in der Kommunalwahl am 9. Juni: Sie können aus einer großen und bunten Auswahl die besten Köpfe wählen, die künftig die Verwaltung kontrollieren. Foto: Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Die Kommunalwahl am 9. Juni ist eine echte Chance auf eine Wende zum Besseren, meint die Kolumnistin – und hofft, dass die neuen Gemeinderäte den noch amtierenden zeigen, welche Möglichkeiten und übrigens auch Pflichten ein solches Gremium hat.









Link kopiert



Richtig Freude macht derzeit der Rundgang über den Wochenmarkt, denn dort gibt’s nicht nur leckere Lebensmittelmittel, sonders auch bunte Prospekte, und das Adjektiv ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen. Darin präsentieren die Parteien und Wählerbündnisse ihre Gemeinderatskandidaten für Albstadt, und das Angebot für die Kommunalwahl am 9. Juni kann sich wahrlich sehen lassen: Diesmal treten Bewerber an, die man sich längst im Gemeinderat gewünscht hätte, sehr viele neue Kandidaten, viele junge Leute, viele Frauen und eine bemerkenswert hohe Zahl von Bewerbern, die dafür bekannt sind, wirklich für diese Stadt zu brennen – und es kaum erwarten können, sich als Gemeinderäte einbringen zu dürfen. Kurz: Die Auswahl war lange nicht so groß und so gut.