Flugblatt sorgt in Stetten für Gesprächsstoff

1 Stetten: Wenige Tage vor dem Wahlsonntag bringt ein Flugblatt Feuer in die Kommunalwahl Foto: Kost

Knapp eine Woche vor den Kommunalwahlen landet in den Briefkästen einiger Stettener Haushalte ein anonym verfasster Aufruf zur „Nicht-Wahl“ eines Mannes. Jetzt wird gerätselt, wer hinter der Aktion stecken könnte.









!!!„Wählt diesen Mann NICHT“!!! – dieser flammende Appell steht sowohl auf der Kopf- als auf der Fußzeile des Blattes. Wer aber dieser Mann sein soll, den die wahlberechtigten Stettenerinnen und Stettener am 9. Juni nicht wählen sollen, bleibt offen, ein Name wird nirgends genannt. So clever war der Verfasser schon, denn er fürchtet sich möglicherweise vor rechtlichen Konsequenzen. Er scheint offenbar auch die Briefkästen von Häusern gemieden zu haben, deren Eingänge von Kameras überwacht werden.