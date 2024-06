1 Wahlurne Foto: Marijan Murat/dpa

Einige Balinger mussten etwas länger bei der Kommunalwahl anstehen als üblich. Grund war, dass die Umschläge für die Stimmzettel ausgegangen sind.









Lange Schlangen vor Wahllokalen prägten am Mittag die Kommunalwahl in einigen Balinger Ortsteilen. Es war Geduld gefragt. Das Problem: Die Umschläge für die Stimmzettel waren in manchen Wahllokalen ausgegangen.