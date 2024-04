Landesparteitag in Rottweil Keine Zimmer für die AfD?

In einem Aufruf fordert die Gruppe „Aufstehen gegen Rassismus Offenburg“ Rottweiler Hotels auf, Buchungen zum AfD-Landesparteitag in Rottweil kritisch zu hinterfragen oder zu stornieren. So reagieren die Rottweiler Hotels auf diesen Aufruf.