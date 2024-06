1 Die Ringsheimer wählten am Sonntag ihren Gemeinderat im Bürgerhaus. Foto: Decoux

Die Parteien-Verteilung der Sitze im Ringsheimer Gemeinderat bleibt gleich. Dennoch gibt es einige neue Gesichter im Ratsrund.









An der Parteien-Zusammensetzung des Ringsheimer Rats ändert sich nichts, wohl aber an seinen Kandidaten. CDU (37,3 Prozent) und Freie Wähler (39,9 Prozent) bleiben gleich stark in Ringsheim und erhalten je vier Sitze. Die SPD (22,9 Prozent) behält ihre zwei Sitze.