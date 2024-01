Kommunalwahl 2024: Schutterns Ortsvorsteher tritt nicht mehr an

1 Zu Tränen gerührt sind Daniele und Hans-Jürgen Kopf, nachdem dieser seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik verkündet hat. Foto: Bohnert-Seidel

Schuttern wird ab Juli einen neuen Ortsvorsteher bekommen – Hans-Jürgen Kopf hat beim Neujahrsempfang in der Offohalle erklärt, dass sich die Schutterner auf einen neuen Dorf-Chef einstellen müssen. Er werde nicht mehr antreten.









Viele sind zum Neujahrsempfang in Schuttern gekommen – und dieser wurde sehr emotional. Denn neben den Glückwünschen zum neuen Jahr wollten viele Schutterner auch wissen, ob sie mit Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf die kommenden fünf Jahre rechnen dürfen. „Nach 40 Jahren werde ich mich aus der Kommunalpolitik zurückziehen“, erklärte Ortsvorsteher Kopf jedoch ganz zum Schluss seiner Neujahrsansprache. „Nach den Kommunalwahlen werden Sie sich auch an einen neuen Ortsvorsteher gewöhnen müssen“, sagte er sichtlich bewegt und zu Tränen gerührt. Dass ihm der Rückzug aus der Kommunalpolitik nicht leicht falle, war deutlich spürbar. Mit seinem Rückzug komme er auch dem Wunsch von Ehefrau Daniele nach, die ihn in „sehr großzügiger Art und Weise“ die vergangenen Jahre unterstützt habe. Dennoch werde er sich weiterhin ununterbrochen bis Ende Juli für sein Dorf einsetzen, wie es die Bevölkerung von ihm gewohnt sei. Am Ende erhielt Kopf stehenden und langanhaltenden Applaus von den Gästen. Dabei sind auch einige Tränen geflossen.