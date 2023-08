Heinrich Glunz tritt nicht mehr an

1 Als Bürgermeisterstellvertreter nahm Heinrich Glunz die Vereidigung von Bürgermeister Jonathan Berggötz vor. Foto: Eich

Man darf Heinrich Glunz sicherlich als Urgestein der Bad Dürrheimer Kommunalpolitik einstufen. Vier Bürgermeister erlebte er als Ortschafts- und Gemeinderat in Bad Dürrheim. Nach 53 Jahren wird er zur Kommunalwahl 2024 nicht mehr antreten.









Heinrich Glunz ist seit 1990 Bürgermeisterstellvertreter, seit 2004 Fraktionssprecher der CDU, hat – schon aufgrund seines Berufs als Steuerberater – die Stadtfinanzen im Blick und verfügt über eine Erfahrung, wie sie wohl momentan kein zweiter in dem Gremium hat. Zur Kommunalwahl am 9. Juni 2024 tritt er nicht mehr an.