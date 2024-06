AfD und KWG erhalten einen Sitzplatz in Meißenheim

1 Ulrike Wienchulla (links) und Heike Fischer haben bei der Auszählung in Kürzell gemeinschaftlich gearbeitet. Foto: Bohnert-Seidel

Künftig sind es fünf Parteien, die am Ratstisch der Gemeinde diskutieren. Neu dabei sind die AfD und die KWG mit jeweils einem Sitz.









Die Ergebnisse der Kommunalwahl bringen so einigen frischen Wind in den Meißenheimer Gemeinderat. Zwar bleibt die Anzahl der 14 Sitzplätze gleich, doch mit der AfD und der Kommunalen Wählergemeinschaft Meißenheim-Kürzell (KWG) wächst die Zahl der Parteien, die künftig am Ratstisch sitzen, auf fünf. Nicht mehr dabei ist die Gruppe Umwelt und Leben im Ried (GUL), die im Vorfeld bereits angekündigt hatte, keine Liste aufzustellen.