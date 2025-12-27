Kommunalpolitik und Vereinsleben: Hans Hug blickt auf 50 Jahre Einsatz für Altdorf zurück

In 50 Jahren hat Hans Hug die Gemeinschaft in Altdorf geprägt wie wohl niemand zuvor. Im Gespräch blickt der 88-Jährige auf Erlebnisse und die größten Hürden zurück.
Hans Hug hat bei der Hauptversammlung des TTC Altdorf die Rolle des Fördervereinsvorsitzenden abgegeben. Damit beendete er sein letztes öffentliches Ehrenamt. Gleichzeitig schließt sich ein Kreis: Beim Tischtennis hat Hug hat die Altdorfer Vereinsarbeit begonnen, dort endete sie jetzt auch. In dieser Zeit hat Hug das politische und gesellschaftliche Leben in Altdorf und darüber hinaus als Vereinsfunktionär und Kommunalpolitiker über Jahrzehnte geprägt.