Kommunalpolitik und Vereinsleben: Hans Hug blickt auf 50 Jahre Einsatz für Altdorf zurück

In 50 Jahren hat Hans Hug die Gemeinschaft in Altdorf geprägt wie wohl niemand zuvor. Im Gespräch blickt der 88-Jährige auf Erlebnisse und die größten Hürden zurück.

Hans Hug hat bei der Hauptversammlung des TTC Altdorf die Rolle des Fördervereinsvorsitzenden abgegeben. Damit beendete er sein letztes öffentliches Ehrenamt. Gleichzeitig schließt sich ein Kreis: Beim Tischtennis hat Hug hat die Altdorfer Vereinsarbeit begonnen, dort endete sie jetzt auch. In dieser Zeit hat Hug das politische und gesellschaftliche Leben in Altdorf und darüber hinaus als Vereinsfunktionär und Kommunalpolitiker über Jahrzehnte geprägt.

Herr Hug, was hat Sie bewogen, Ihre Kraft mehr als 50 Jahre für die Vereine und die Kommunalpolitik einzubringen?

Nachdem mein Vater nicht mehr aus dem Krieg kam und auch meine Mutter aufgrund einer schweren Rückenverletzung zeitlebens angeschlagen war, wuchs ich eher außerhalb des heimischen Herdes bei Verwandten, Bekannten und Freunden im Dorf auf. Wir haben nach dem Krieg als kleine Familie viel Hilfe bekommen. Dadurch wurde wohl meine Ader für menschliche Gemeinsamkeiten aktiviert. Vermutlich war das auch die Triebfeder meines späteren gesellschaftlichen und kommunal-politischen Handelns.

1973 tauchten Sie mit 35 Jahren erstmals als Vereinsfunktionär beim FSV Altdorf im Vereinsleben auf. Wie kam es dazu?

Ich hatte mich eigentlich dem Tischtennis verschrieben und mit dem Fußball nichts am Hut. Ich ließ mich dann aber von Freunden überreden, den seinerzeit vakanten Vorsitz bei den Fußballern zu übernehmen, obwohl ich zur gleichen Zeit auch Schriftführer beim frisch gegründeten Schützenverein war. Nach dem Clubheimbau stand der FSV finanziell schlecht da und keiner wollte das Ruder übernehmen.

In Ihren 26 Jahren als FSV-Vorsitzender machten Sie den FSV zu einer festen Größe im alten Landkreis Lahr.

Es hätte auch schief gehen können. Beim 50-jährigen Bestehen im Jahr 1976 organisierten wir über zehn Tage ein Riesenfest mit großem Festzelt. Die Organisation des Festes war ein finanzielles Risiko, das sich Gott sei Dank gelohnt hat. Der Verein kam nicht nur zurück in schwarze Zahlen, sondern verschaffte sich mit den Festerlösen auch einen finanziellen Grundstock für Investitionen. Alle Arbeiten wurden Übrigens von Vereinsmitgliedern ehrenamtlich gestemmt.

Mit der Person Hug bringt man aber auch zahlreiche Ausflüge mit dem FSV und später dem Seniorenrat in Verbindung. Wie kam es dazu?

Zuhause war mein Rückzugsort. Es war für die Bevölkerung klar, dass ich zuhause ungestört sein will. Das gab mir Zeit, mich mit Büchern und fremden Kulturen zu geschäftigen. Um das Gelesene auch zu sehen, musste ich reisen. Da ich ohne Auto bin und wir zu zweit nicht verreisen wollten, habe ich viele Ausflüge organisiert. Es ging durch halb Europa, sogar hinter den damaligen „Eisernen Vorhang“ bis in die Karibik. Die Reiserei hat dem Verein auch viele neue Mitglieder verschafft.

Jahrzehnte waren Sie vermutlich der bekannteste Fußgänger von Altdorf. Mit Aktentasche unter dem Arm, viele Notizzettel im Jackett und auf einer FSV-Fanmütze sah man Sie fast täglich über den Blumenberg ins Rathaus nach Ettenheim laufen.

Ja, das war in meiner 20-jährigen Zeit als Ortsvorsteher und danach als Vorsitzender des Seniorenrates. Es gab auch viel zu organisieren. Die ganzen Ehrenamtsarbeiten im Dorf liefen 1989 nach meiner Amtsübernahme an. In enger Abstimmung mit der Stadt wurde das Altdorfer Ehrenamtsmodell geschaffen. Ein System, das für alle Beteiligten zur Win-Win-Sache wurde. Städtische Aufgaben wurden zu geringen Personalkosten von ehrenamtlich Helfern umgesetzt und die Vereine konnten sich in Gegenleistung Abgaben an die Stadt Ettenheim ersparen. Ein Selbstläufer war es anfangs nicht – nach einiger Überzeugungsarbeit lief es aber sehr gut. Ich selbst bin kein Handwerker – ich verstand mich eher als Organisator und Netzwerker. Ein gemeinsames Abschlussvesper gehörte auf jeden Fall dazu. Gearbeitet wurde unter fachlicher Anleitung zumeist am Wochenende und das auf verschiedenen Baustellen. An einem Tag waren sogar einmal 89 Mann auf vier Baustellen tätig. In der Hochzeit des Ehrenamtsarbeiten wurden jährlich 10 000 Arbeitsstunden über eine Periode von zwölf Jahren geleistet. Das Modell führte 2002 auch zu einer Feierstunde in Stuttgart, als wir eine Landesehrung entgegengenommen werden konnte. Beim Seniorenrat waren es dann regelmäßige Beratungsstunden im Ettenheimer Rathaus.

Sie gelten aber auch als Spezialist, um Spenden und Sponsorengelder zu akquirieren.

Aus meiner Zeit als Ortsvorsteher sticht sicherlich der Bau des Narrenbrunnens beim Adlerplatz heraus. Mit Sammel- und Spendenaktionen kamen 45 000 Euro für den Narrenbrunnen zusammen. Die für den Narrenbrunnen geschaffene Ein-Euro-Spendenbox hatte ich aber auch danach noch bei allen denkbaren Anlässen im Gepäck. Die Spenden wurden dann für die Jugendförderung der örtlichen Vereine verwendet. Als beim TTC der Plan zu einem Clubheim reifte, ließ ich mich auch da gerne vor den Karren spannen. Zusammen mit Willi Zehnle ging es wieder auf Sammeltour bei Mitgliedern und Sponsoren. So kam der stolze Betrag von 95 000 Euro zusammen. Mit 30 000 Euro Eigenkapital, den Sponsorengeldern, Handwerkerspenden, vielen Ehrenamtsstunden konnte sich der Verein schuldenfrei eine Vereinsimmobilie im Wert von 200 000 Euro schaffen.

Sie können mit Stolz auf Ihr Wirken in Altdorf blicken. Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Ich habe das nicht allein geschafft. Meine Frau hielt mir zusammen mit den beiden Kindern zuhause den Rücken frei. Mitentscheidend für den Erfolg war aber auch die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vorständen, den politischen Gremien, den Verwaltungen und den jeweiligen Bürgermeistern.

Zur Person

Hans Theodor Hug wurde am 24. August 1937 in Freiburg geboren. Nachdem sein Vater im Zweiten Weltkrieg gefallen war, zog die Mutter mit dem jungen Hug im Jahr 1943 nach Altdorf zu ihren Eltern. Dort ging er zur Grundschule, dann auf die Handelsschule Lahr und lernte Industriekaufmann. Anschließend wurde er Polizist und wechselte zur Bundeswehr.