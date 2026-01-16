Kommunalpolitik Schramberg: Das wünscht er Waldmössingen

„Die Zeit der Schönwetter-Bürgermeister ist vorbei“ – Rainer Ullrich verabschiedet sich aus Waldmössingen und verrät, was er tun würde, um Schramberg voran zu bringen.
„Meine Frau meinte, als ich mich für die Stelle des Ortsvorstehers entschieden hatte: Ich prophezeie dir, dass du Ärger bekommen wirst. Und so kam’s.“ Über diese Anekdote kann Rainer Ullrich heute lachen. Ende des vergangenen Jahres hat er Waldmössingen den Rücken gekehrt. Bis September unterstützt er noch die Baurechtsbehörde im City-Hochhaus, dann wird er die Stadtverwaltung Schramberg endgültig verlassen.