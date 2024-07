Kommunalpolitik in Triberg: Ortschaftsrat Gremmelsbach nimmt seine Arbeit auf

1 Bürgermeister Gallus Strobel (Zweiter von links) mit dem aktuellen Ortschaftsrat von Gremmelsbach, dem Helmut Weißer (von links), zugleich für 20 Jahre Ortschaftsratsarbeit geehrt, Neumitglied Lea Dieterle, der stellvertretende Ortsvorsteher Benjamin Hug, Richard Schwer, geehrt für 30 Jahre, Simon Echle, Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner und Robin Bertsche angehören. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Der neue Ortschaftsrat von Gremmelsbach ist komplett und kann seine Arbeit aufnehmen. Mit dabei auch Lea Dieterle – die taufrische Abiturientin tritt an die Stelle von Reinold Löttrich.









Vor den vollzählig anwesenden Ortschaftsräten wurde in der dritten öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Gremmelsbach in diesem Jahr zunächst aus dem „alten Gremium“ Reinold Löttrich in Ehren verabschiedet. Er war mit Unterbrechung insgesamt 15 Jahre im Gremium tätig. Bürgermeister Gallus Strobel ehrte ihn dafür mit der Bürgermedaille in Bronze.