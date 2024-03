Die CDU im Wahlkreis III will mit zehn Kandidaten für den Kreistag. Darunter sind Industrietechniker, aber auch Architekten oder Betriebswirte.

„Diese Region liegt mir am Herzen“, sagte eine Kandidatin der CDU-Liste für den Kreistag im Wahlkreis III Sulz, zu dem auch Dornhan und Vöhringen gehören.

Die drei Stadt- oder Ortsverbände nominierten in der Tonauhalle in Vöhringen „in großer Geschlossenheit“ zehn Personen, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Diese sollen die Raumschaft im Kreis vertreten und wollen „ein Zeichen setzen gegen den linken wie auch rechten Populismus.“, heißt es weiter.

Zehn Kandidaten

Die Kandidaten sind Stefan Hammer, Vöhringen (Bürgermeister), Barbara Klaussner, Sulz-Mühlheim (Ortsvorsteherin), Matthias Ruthardt, Dornhan (Techniker für Landbau), Gislinde Sachsenmaier, Vöhringen (Bankkauffrau), Siegfried Dölker, Sulz-Dürrenmettstetten (Industrietechniker), Christian Höning, Dornhan (geschäftsführender Gesellschafter), Andrea Kopp, Vöhringen (Betriebswirtin FH), Manfred Maier, Sulz (Zimmermeister), Felix Lehmann, Dornhan (Regierungsoberinspektoranwärter) und Tobias Bronner, Sulz (Architekt).