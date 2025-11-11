Gemeinderat Schopfheim: Kanngießer folgt bei den Grünen auf Walkenhorst
Bürgermeister Dirk Harscher verpflichtete Birgit Kanngießer als neue Gemeinderätin. Foto: Anja Bertsch

Fliegender Wechsel am Schopfheimer Ratstisch: Birgit Kanngießer löst Tjorven Walkenhorst als Gemeinderätin der Grünen-Fraktion ab.

Etwa eineinhalb Jahre nach der Kommunalwahl gibt Tjorven Walkenhorst ihr Gemeinderatsmandat ab. Sie war im Juni 2024 mit 2850 Stimmen als Kandidatin auf dem Wahlvorschlag von „Bündnis 90/Die Grünen “ in den Gemeinderat der Stadt Schopfheim gewählt worden, eigentlich auf fünf Jahre. Ein Ausscheiden aus dem Amt ist nur aus wichtigen Gründen möglich – diese hatte Walkenhorst in einem Antrag auf Ausscheiden nicht-öffentlich vorgelegt; die übrigen Ratskollegen erkannten diese in ihrem Votum einstimmig an. Bürgermeister Dirk Harscher dankte ihr für die „gefühlt kurze, aber gute Zusammenarbeit“. Walkenhorst zeigte sich ihrerseits dankbar, dass sie an der Entwicklung der Stadt mitwirken durfte.

 

Nachrücker lehnt ab

Nachrücker wäre von der Stimmzahl her eigentlich Felix Straub gewesen, der bei den Wahlen 2160 Stimmen auf sich vereinen konnte und in der vorangegangenen Legislatur auch bereits für die Grünen im Gemeinderat gesessen hatte. Straub allerdings hatte abgelehnt und dies damit begründet, dass er zwischenzeitlich aus der Partei der Grünen ausgeschieden sei. Die Gemeinderäte erkannten diese Begründung bei zwei Enthaltungen an.

Kanngießer verpflichtet

Als zweite Ersatzperson tritt nun Birgit Kanngießer die Nachfolge von Tjorven Walkenhorst an. Die pensionierte Lehrerin ist Mitglied im Grünen-Ortsverband, stand bei den Kommunalwahlen auf Listenplatz eins und kam auf 1990 Stimmen. Bürgermeister Harscher verpflichtete sie feierlich auf ihr Amt, direkt anschließend übernahm die neue Gemeinderätin den Platz von Walkenhorst am Ratstisch.

 