Gemeinderat Schopfheim: Kanngießer folgt bei den Grünen auf Walkenhorst

1 Bürgermeister Dirk Harscher verpflichtete Birgit Kanngießer als neue Gemeinderätin. Foto: Anja Bertsch Fliegender Wechsel am Schopfheimer Ratstisch: Birgit Kanngießer löst Tjorven Walkenhorst als Gemeinderätin der Grünen-Fraktion ab.







Etwa eineinhalb Jahre nach der Kommunalwahl gibt Tjorven Walkenhorst ihr Gemeinderatsmandat ab. Sie war im Juni 2024 mit 2850 Stimmen als Kandidatin auf dem Wahlvorschlag von „Bündnis 90/Die Grünen “ in den Gemeinderat der Stadt Schopfheim gewählt worden, eigentlich auf fünf Jahre. Ein Ausscheiden aus dem Amt ist nur aus wichtigen Gründen möglich – diese hatte Walkenhorst in einem Antrag auf Ausscheiden nicht-öffentlich vorgelegt; die übrigen Ratskollegen erkannten diese in ihrem Votum einstimmig an. Bürgermeister Dirk Harscher dankte ihr für die „gefühlt kurze, aber gute Zusammenarbeit“. Walkenhorst zeigte sich ihrerseits dankbar, dass sie an der Entwicklung der Stadt mitwirken durfte.