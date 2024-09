Kommunalpolitik in Neuhausen: Neuer Ortschaftsrat ist jetzt im Amt

Kommunalpolitik in Neuhausen

1 Bürgermeister Fritz Link konnte mit Fabian Hummel (von rechts), Andrea Leithold, Stefan Schorpp, Sabine Schuh, Daniel Singer und Ronny Schlenker einen neuen Ortschaftsrat verpflichten. Foto: Karlheinz Hoffmann

Der Ortschaftsrat in Neuhausen traf sich zu seiner konstituierenden Sitzung. Fabian Hummel ersetzt seinen Vater im Rat. Und in Sachen Ortsvorsteher waren sich die Räte einig. Jetzt kommen auf den Ortschaftsrat große Aufgaben zu.









Link kopiert



Fünf Jahre sind schnell vorbei für die Räte, welche ein Mandat auf Zeit hätten, so Bürgermeister Fritz Link bei der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats Neuhausen. Mit einem Blick zurück erinnerte er an die Leistungsbilanz, die sich im Ort und in der Gesamtgemeinde vollzogen hatte.