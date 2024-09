Kommunalpolitik in Langenbach

1 Bürgermeister Heiko Wehrle (links) mit dem neuen Ortschaftsrat, Marcel Zandomeni (von links), Martin Zech, Markus Hummel, der designierten Ortsvorsteherin Rafaela Riesle, Roland Schwörer, dem stellvertretenden Ortsvorsteher Simon Schwörer sowie den ausgeschiedenen Mitgliedern Gerhard Kienzler, Melanie Thoma und Bernd Rombach. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Der Ortschaftsrat in Langenbach wurde in sein Amt eingeführt. Und auch für den Posten des Ortsvorstehers gab es einen Vorschlag.









Zwar sind die Kommunalwahlen bereits einige Tage her, doch noch immer konnten aus organisatorischen Gründen noch nicht alle neuen Ortschaftsräte in ihr Amt eingeführt werden – nun hat man es in Langenbach geschafft.