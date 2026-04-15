Kommunalpolitik in Efringen-Kirchen: Eine Vielzahl schwieriger Baustellen

Mit Philipp Haberstroh verliert Carolin Holzmüller einen Mitstreiter für die Feuerwehrreform.
Es ist meine erste Gemeinderatssitzung im Oktober 2023 im Foyer der Mehrzweckhalle in Efringen-Kirchen gewesen: Thema Kindergarten Blansingen und Bürgerbus. Ein Kommunalpolitiker des Gemeinderats wirft Carolin Holzmüller vor, dass sie zu diesen Themen nichts beitragen könne, sie habe schließlich keine Kinder. Ein Satz, der mich heute noch entsetzt. Damals hat sich Holzmüller offensichtlich genötigt gesehen unter Tränen ihre Kinderlosigkeit zu erklären.